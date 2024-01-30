莎莎接話惹性騷擾疑雲！喊話想跟黃偉晉再合作 觀眾反應炸鍋了
黃偉晉27日主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》，對韓國人氣女團LE SSERAFIM口誤，一句「好想插她們下面（停頓）選的那顆地瓜球」，表達對偶像的仰慕心情，卻被質疑開黃腔、性騷擾，引發粉絲反彈，他事後緊急道歉，同為主持群的Lulu（黃路梓茵）、陳明珠、莎莎都發聲力挺，掛保證他沒有性騷擾意圖，但莎莎當時接話讓人誤會，也被砲轟應該出面道歉。
記者江芷稜／綜合報導
當時為迎接海外嘉賓LE SSERAFIM降臨，主持群Lulu、黃偉晉、陳明珠、莎莎跟許富凱全都在台上，很喜歡女團的黃偉晉，為了不讓氣氛冷場，刻意要做反應，低聲說了「好想插她們下面（停頓）選的那顆地瓜球」，本來旁人不以為意，沒想到莎莎接了一句「「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔」，反而讓人浮想翩翩，讓黃偉晉驚覺口誤，馬上澄清「我沒其他意思」。
此事傳開後，不僅台灣粉絲炸鍋，連中國、韓國網路論壇都發酵，認為主持人不當發言，對女團非常不尊重，讓歌迷擔心她們未來可能不會來台辦演唱會，黃偉晉深夜緊急道歉，好友婁峻碩也緩頰這句話並非開黃腔。同為《紅白》主持人的莎莎隔天也透過社群替黃偉晉發聲，卻讓粉絲更不滿，紛紛要她出面道歉。
莎莎解釋，主持是一件不容易的事，除了要照著既定的腳本走，還要給出臨場反應，每個主持人都卯足全力，「跟黃偉晉工作的時候，可以感受到對方的認真、善良、以及正直」，希望有機會與他再度合作。結果，莎莎這番安慰話語卻讓黃偉晉粉絲不滿，認為她接的那句話，反而讓大家想歪，才會害他被網友出征，應該要出面道歉，還有人起初誤會是Lulu接的話，讓主持群都揹了鍋，也有人認為莎莎接話只是做綜藝效果，未料會變成這樣，希望大家理性看待。
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