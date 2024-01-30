巧連智月刊3月後訂不到了！大批家長喊「搶救紙本」 官方回應了
在台灣有35年發行歷史的《巧連智月刊》，塑造出可愛巧虎島系列IP，主角巧虎以及好友桃樂比、琪琪等人都深獲小朋友愛戴。但昨（29）日《巧連智月刊》宣布要做出商品轉型，月刊恐成絕響，消息一出立刻讓大批家長不捨，呼籲搶救紙本，對此，巧連智官方也做出回應了。
記者潘毅／綜合報導
昨（29）日巧連智在官網上宣布，因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，《巧連智月刊》將於3月1日起停止受理新訂閱和續訂，隨即引發大批家長出聲大喊「希望不要取消紙本」，知名兩性作家柳喪彪、網紅「永康曾咖郎 」都盤點出從家長角度看出的紙本優勢。
此外，知名公民老師黃益中也表示，自己身為最忠實的家長訂戶，必須站出來呼籲：「搶救！搶救！我們就是不希望小孩盯著電子產品，才特別訂閱紙本的巧連智月刊啊！大人不看紙本我可以理解也可以接受，但小小朋友的眼睛跟腦部還在發育，有每個月紙本書籍的陪伴，不只可以學到很多知識，而且教導孝順、禮貌、友愛、分享這些道理，巧虎的話比家長還有效！」
針對許多家長的訴求，巧連智官方也作出最新回應：「家長您好，巧編收到您的訊息了，會將您的回饋轉告給相關單位參考，每位粉絲的意見對我們都很重要！謝謝您！」