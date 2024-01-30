影／LA蘇翊傑是你！湖人驚險勝勇士、DLo賽後踢球慶祝遭罰款46萬
美國職籃NBA前(28)日上演重量級精采好戲，由「咖哩小子」Stephen Curry率領的金州勇士在主場迎戰由「詹皇」LeBron James領軍的洛杉磯湖人，這場比賽是雙方本賽季第一次碰頭，也格外引發關注。這場「勇湖大戰」果然不辜負球迷期待，雙方一路殺至二度延長才分出勝負，靠著LeBron James關鍵切入要到犯規，並且穩穩罰進兩球，終場湖人就以145:144驚險取勝，賽後湖人後衛D'Angelo Russell也因為一個踢球的舉動遭聯盟罰款。
記者陳品翔／綜合報導
根據NBA官方最新宣布，NBA官方將對D'Angelo Russell處以15,000美元(約46萬新台幣)罰款，原因是他在週日洛杉磯湖人對陣金州勇士隊的比賽上，賽後將球踢向看台，而踢球的這一幕也都全被轉播單位給捕捉，DLo恐也只能吃下這張罰款。
此舉也引發不少美國球迷討論，不少球迷紛紛表示，「兄弟你想要轉行踢足球嗎」、「D'Angelo Ronaldo」、「我看到就覺得要被罰錢了」。但是也有許多人替D'Angelo Russell抱不平，認為因這個踢球行為，就被罰款15,000美元過於嚴重。「踢球15000，NBA真是個笑話」、「這真是一顆昂貴的籃球」、「Draymond打AD臉怎麼沒被罰款」。
事實上過去台籃也曾發生過類似的行為，2015年3月21日，當時效力於SBL富邦勇士的「小四」蘇翊傑，在季後賽首輪第5戰對上台啤的比賽上，在第四節比賽疑似因不滿裁判判決，隨即憤而將場上用球踢出，往後也被不少球迷笑稱其為「足球小將翊」，如今D'Angelo Russell在籃球場上再現踢球名場面，不少鄉民也笑稱「台籃再度領先全球」。