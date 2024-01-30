NBA／Rondo持有毒品、槍械遭逮！曾持槍威脅前女友遭法院發保護令

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美媒描述Rondo遭捕過程
根據美國電視台《WDRB》的報導指出，美國時間的周日Rondo在印第安納州行駛車輛時，因交通違規而遭警察攔下。
警察對他進行盤查後發現，Rondo身上非法持有槍枝、大麻以及大麻吸食用具，於是對他進行逮捕，隨後Rondo便被送往監獄並立即保釋。
Rondo和前女友的保護令爭議
2023年6月，Rondo就曾因為和前女友Ashley Bachelor發生爭執，所以持槍威脅她，並質問兒女「為什麼那麼怕他」。Bachelor於是對法院申請緊急保護令，但事後相關報導指出，雙方已達成協議，成功撤銷對Bachelor的緊急保護令。
Bachelor在申請保護令時，她形容Rondo多次用槍威脅她，並表示自己很擔心孩子的安全，而且提到Rondo有「反覆無常、不穩定和激動行為」的歷史。
Rondo在2006年被鳳凰城太陽選中後進NBA，期間拼戰了16個賽季，先後曾在波士頓塞爾提克、洛杉磯湖人拿下NBA總冠軍，並曾4次入選全明星陣容，生涯總助攻數也位居NBA史上第15名。
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