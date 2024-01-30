李千娜挺6個月孕肚依偎取暖！對象不是黃尚禾 他抱病上陣喊幸福
李千娜與演員黃尚禾結婚，現在已懷孕6個月，近來推出新歌〈你成了我好多個誰〉，該曲MV跳脫世俗對情人的狹隘定義，點出情人在甜蜜之外還能扮演的多種面向。MV邀來范少勳拍攝，身為新手爸爸的范少勳，與目前正懷著孕的李千娜，時常在空檔交流育兒經，MV中兩人還上演甜蜜依偎的戲碼。
記者吳雨婕／綜合報導
對於愛情，李千娜即使曾經跌撞過，但依然勇敢且願意相信，她用多年的歷練，以這首情歌唱著對愛情的嚮往與信念，李千娜形容：「新歌講述愛人角色的多元，劇情輕描淡寫、生活化的一面，情侶之間經歷過許多事情卻沒忘記初衷。直覺人選就是邀請范少勳，但希望我們拍起來不會像姐弟戀感覺。」
范少勳對於邀約立刻答應，拍攝當天重感冒依舊抱著病體拍攝，這首歌很有共鳴，透露當年在金馬獎典禮見到李千娜時還當場要了簽名，對於合作非常期待：「這次能一起演戲很特別，對千娜是崇拜又喜歡，能合作是很幸福的事情。」
有趣的是，范少勳是新手爸爸擁有一個寶貝女兒，李千娜也正懷著身孕，2人在拍攝空檔時不停交流，李千娜笑說：「我們無時無刻都可以聊育兒經！」范少勳除了會分享照顧第一胎寶寶的甘苦，更請教李千娜對於孩子的看法，「如果小孩子做任何事情是否會支持？」李千娜肯定答覆：「我會！」以自身經驗作為分享，兒子目前就讀大學中，從小一路學習過籃球、棒球、排球、桌球等不同運動項目，卻在嘗試這麼多事情後，如今決定去從事修車工作，而她也選擇無條件支持兒子的決定。
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