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日本2正妹盲測超哥丼飯！夾一口面露難色：飯超派甲　評分曝光了

▲昨（29）日晚間日本正妹實況主michaaam與ruunachu也試吃超哥丼飯，不料夾一口直接面露難色。（圖／取自Twitch台北建東）
▲昨（29）日晚間日本正妹實況主michaaam與ruunachu也試吃超哥丼飯，不料夾一口直接面露難色。（圖／取自Twitch台北建東）

記者潘毅／綜合報導

知名實況主Toyz（劉偉健）日前因評論網紅超哥（黃伯超）海鮮丼餐廳醋飯難吃，遭「超派鐵拳」痛毆，頭部腦震盪還縫了11針。事後雙方戰火持續延燒，大批網紅也紛紛前往現場進行食評。昨（29）日晚間日本正妹實況主michaaam與ruunachu也盲測超哥丼飯，沒想到夾一口面露難色大喊：飯超派甲，評分更讓在場所有人都驚呼連連。

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Twitch實況主「台北建東」昨（29）日邀請剛好來台灣旅遊的日本籍實況主michaaam以及ruunachu，針對近期最夯的「醋飯天條」事件，以最純正的日本味蕾來進行評測。

▲michaaam吃了一口超哥丼飯後，立刻面露難色，指著餐盒內，用著日本腔中文不斷喊：飯超派甲。（圖／取自Twitch台北建東）
▲michaaam吃了一口超哥丼飯後，立刻面露難色，指著餐盒內，用著日本腔中文不斷喊：飯超派甲。（圖／取自Twitch台北建東）
建東購買了超哥的「超甲組」海鮮丼飯及另一間知名連鎖店上引水產，並在未先告知答案的情況下，讓兩位日本正妹盲測試吃，沒想到身穿旗袍的正妹實況主michaaam吃了一口超哥丼飯後，立刻面露難色，指著餐盒內，用著日本腔中文不斷喊：飯超派甲。

另一位Cos成黑魔導女孩的實況主ruunachu，則先指向上引水產的生魚片給予10分，隨後又指向超哥的丼飯，並給出「2分」，ruunachu同樣也認為：Rice有點不好吃。

最終建東也公布解答，兩位日本實況主給予好評的就是上引水產，不斷被嫌棄飯不好吃的，就是超哥的超甲組海鮮丼飯。最後節目組也請兩人只能選一個繼續吃時，ruunachu與michaaam也毫不猶豫地選擇了上引水產。

建東見此結局也苦笑：「只能說我跟Toyz的評價，算滿客氣的」，隨後還追問：「請問超派這間店去日本開的話」，michaaam與ruunachu皆異口同聲表示：「可能不行」，且若日本出現打客人的老闆，大家可能都不會去了，「老闆打客人，店還變得超有人氣」這種事在日本絕對不可能發生。

▲「超甲組海鮮丼飯」已連續多天都出現排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「超甲組海鮮丼飯」已連續多天都出現排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
而這段直播影片曝光後，也再度引發熱議，不少網友驚呼「連日本人都認證飯不好吃了」、「越看越覺得Toyz被白打了」、「很少看到日本人這麼直接，那應該真的...」、「日本人吃比台灣人吃更準吧，餐廳品管真的要檢討」。

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