日本2正妹盲測超哥丼飯！夾一口面露難色：飯超派甲　評分曝光了

我是廣告 請繼續往下閱讀
建東購買了超哥的「超甲組」海鮮丼飯及另一間知名連鎖店上引水產，並在未先告知答案的情況下，讓兩位日本正妹盲測試吃，沒想到身穿旗袍的正妹實況主michaaam吃了一口超哥丼飯後，立刻面露難色，指著餐盒內，用著日本腔中文不斷喊：飯超派甲。
另一位Cos成黑魔導女孩的實況主ruunachu，則先指向上引水產的生魚片給予10分，隨後又指向超哥的丼飯，並給出「2分」，ruunachu同樣也認為：Rice有點不好吃。
最終建東也公布解答，兩位日本實況主給予好評的就是上引水產，不斷被嫌棄飯不好吃的，就是超哥的超甲組海鮮丼飯。最後節目組也請兩人只能選一個繼續吃時，ruunachu與michaaam也毫不猶豫地選擇了上引水產。
建東見此結局也苦笑：「只能說我跟Toyz的評價，算滿客氣的」，隨後還追問：「請問超派這間店去日本開的話」，michaaam與ruunachu皆異口同聲表示：「可能不行」，且若日本出現打客人的老闆，大家可能都不會去了，「老闆打客人，店還變得超有人氣」這種事在日本絕對不可能發生。
而這段直播影片曝光後，也再度引發熱議，不少網友驚呼「連日本人都認證飯不好吃了」、「越看越覺得Toyz被白打了」、「很少看到日本人這麼直接，那應該真的...」、「日本人吃比台灣人吃更準吧，餐廳品管真的要檢討」。