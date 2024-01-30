陳俊翰現身不談賀瓏！親吐棄美高薪回台關鍵 為300病友牟生存權
民進黨不分區立委提名人、律師陳俊翰日前因遭大陸媒體人王志安在脫口秀《賀瓏夜夜秀》嘲諷掀起一波討論，賀瓏昨（29）日於節目中致歉，今（30）日陳俊翰出席脊髓性肌肉萎縮症（SMA）活動表示，不會再針對此事件做出回應，希望各界能將焦點放回「罕病用藥權益」，他也分享自己放棄美國更好的工作和治療環境，就是為了讓台灣300多位等待用藥的 SMA 病友受到更好的對待。
記者張志浩／綜合報導
針對賀瓏在節目上的道歉，陳俊翰日前表達認同和支持，但「不必勉強自己在2028一定要投給民進黨」，今日參與罕病活動前受訪，陳俊翰不再多做回應，強調自己是代表300多名在現行健保給付制度下，仍無藥可用的患者發聲。
陳俊翰分享，自己在1歲左右確診 SMA ，當時醫師因為無藥可治療，評估他僅能活3至4年，小六時甚至插管2個月，還留下紙條請母親「不要救我，我真的撐不下去了」，不過媽媽的堅持陪伴讓陳俊翰轉念，體會到若家人都不放棄，自己也沒理由放棄，於是踏上追夢旅程，出國深造。
美國保險機制強調「無差別、無歧視」，甚至美國的身障生試場、口述代筆等服務都是稀鬆平常，因此陳俊翰在美國唸書期間，其實可以獲得妥照顧和治療，但因為看見台灣有許多罕病用藥尚未給付，因此選擇台灣從事人權律師，同時推動用藥權益。
陳俊翰感性的說「哪怕讓多一點人有機會接受用藥，也會比我自己在國外獲得治療更有價值」，比起近期因選舉、節目衍生眾多話題，陳俊翰更期待能逐步突破社會對身心障礙者不合理的對待和限制，「每一位罕病病友都在和時間賽跑，每一條生命都有它存在的意義，也都值得被救。」