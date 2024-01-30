MLB／老虎隊史首次！與未上大聯盟大物Colt Keith續簽25億大合約
MLB美國職棒底特律老虎宣布將與還未登上大聯盟的內野大物Colt Keith簽下一份6年2860萬美元的合約，此合約附帶2030年至2032年的球隊選擇權，Colt Keith此張合約總額與年限最高可來到9年8200萬美元（約25.6億台幣）。
記者張志宇／綜合報導
現年22歲的Colt Keith去年球季在2A與3A就展現十足的破壞力，在126場出賽中，敲出155支安打、27轟、101分打點，打擊三圍為.306/.380/.552，攻擊指數0.932，更入選未來之星明星賽，根據《MLB Pipeline》的排名中，Colt Keith排在百大新秀第22名，在先前出爐的10大農場三壘手排行榜中，Keith排在第3名，被看好有望在本季就迎來大聯盟初登場。
對於為大物Colt Keith獻上長約，老虎總管Scott Harris在受訪時透露，「對於老虎而言，這是一個非常激動人心的一天，這份合約表示我們對Colt Keith有信心，我們必須要留住好的年輕選手。」
Colt Keith也在昨（29）日到奧本山宮殿觀看底特律活塞的比賽，便在現場受訪時談起這張合約，「這項協議達成後，讓我無比興奮，未來幾年內我都要為老虎效力，這是一支很有潛力的球隊，我上到大聯盟後的使命，就是要成為最好的球員，並幫助老虎拿下世界大賽冠軍。」
值得一提，Colt Keith的此張合約，前6年保障薪資為2860 萬美元（約8.9億台幣），若2030年至2033年的3個球隊選擇權全部執行，合約總額將高達8200萬美，此外這也是老虎隊史所簽下尚未登上大聯盟新秀的最大合約。