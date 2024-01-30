9成上班族最愛週休2日！青年較願意「增加每天工時、週休3日」

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在不改變每週工作時數下，勞工希望工作型態以週休2日的「每週工作5天，上下班採彈性時間」及「每週工作5天，上下班時間固定」分占45.4%及44.7%較高，合計90.1%。
「增加每日工作時數，減少每週工作天數」（如週休3日、每天工作10小時）占8.7%，其中以25至34歲、15至24歲各占1成2為最高，其次是35至44歲占8.8%，偏好度隨年齡遞減。
「減少每日工作時數，增加每週工作天數」（如週休1日每日工作6-7小時）則占1.2%。女性希望「每週工作5天，上下班採彈性時間」較男性高3.5個百分點，男性「增加每日工作時數，減少每週工作天數」則較女性高4.1個百分點。
112年調查勞工認為目前工作和休閒達到平衡者占70.9%，較111年調查下降1.8個百分點，認為工作有點多占22.7%，認為工作太多占5.6%，認為休閒有點多占0.8%。
勞工希望服務單位提供的工作與生活平衡措施，以「福利措施」（如婚喪年節禮金、子女就學補助、文康活動、員工旅遊、團體保險等）占75.7%最高，其次為「彈性工作安排」占53.1%，「優於法令給假」占52.4%居第3
按年齡別觀察，各年齡別勞工均以希望提供「福利措施」最多，15至24歲、45至54歲勞工希望「優於法令給假」居次，25至44歲、55歲以上則以「彈性工作安排」居次。
另外，112年調查勞工持有證照占53.3%，持有證照的類別以「技術士證」占26.3%最多，「專門職業及技術人員考試及格證書」占17.7%次之；勞工未來打算考證照者占33.6%，報考類別以「專門職業及技術人員考試及格證書」占14.7%最多，其次為「技術士證」、「語文證照」各占10.9%、10%。