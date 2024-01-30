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中華職棒／富邦測試3投年後評估！江少慶趕開季　第4洋將非熟面孔

▲富邦悍將本土王牌江少慶去年動了小手術，有望趕上開季歸隊。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將本土王牌江少慶去年動了小手術，有望趕上開季歸隊。（圖／富邦悍將提供）

記者路皓惟/嘉義報導

富邦悍將春訓正式開訓，投手是戰力的補強重點之一，找來游朝惟、范柏絜及蘇俊羽前樂天桃猿3名進行測試，領隊林華韋表示，觀察期限將在農曆年後，第4位洋將人選也積極洽談中。

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戰力補強重點投手，第4位洋將尚在洽談中

春訓期間將重點放在投手，由於春訓才剛展開，游朝惟、范柏絜及蘇俊羽3名測試投手的狀況還說不準，預計將在農曆年後經過熱身賽的觀察後做出決定，林華韋表示：「有跟教練團討論，這部分需要謹慎一點，利用春訓期間觀察是否符合戰力需求。」

林華韋透露，目前球隊已確定3位洋投，包括續約的富藍戈、羅戈，以及首次來台灣發展的布藍登。對於第四位洋投，林華韋提到，球隊正積極洽談中。總教練陳金鋒透露，目前觀察的洋投都不是熟面孔，球隊將持續尋找合適的洋投加盟。

▲ 富藍戈與富邦悍將完成續約！預計二月抵台投入春訓。（圖／富邦悍將提供）
▲ 富藍戈與富邦悍將完成續約！預計二月抵台投入春訓。（圖／富邦悍將提供）
富邦悍將王牌江少慶有望趕上開季

針對江少慶的傷勢情況，陳金鋒表示：「江少慶已經開始投球，希望他能趕快回到球場上，目前來看，開季應該沒有問題，但還是給他多一點時間去調整。」

江少慶在今年的心願御守上寫下「健康」，由於他去年手肘緊繃，診斷為「右肘內側韌帶損傷」，缺席了大半球季，並在休賽季動了小手術，目前還在復健當中，能否趕上開季，他說：「一切尊重教練團決定。」

至於其他投手的狀況，陳金鋒表示，目前本土投手狀況調整正常，洋將狀態也還可以，雖然洋將還沒來到台灣，但在國外都有持續訓練。

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