《SEXY田中小姐》漫畫家輕生！編劇遭批「原作粉碎機」急關帳號

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蘆原妃名子為了不影響漫畫劇情後面的發展，因此當初說要改編日劇的時候，她就已經向劇組提出，「一定要『忠於漫畫』，否則就將由原作來參與變更。」，以及「原作者將會提供『大綱和台詞』，並且原則上不得更動，否則就由原作者親自撰寫劇本」的兩大要求。但蘆原妃名子卻表示，劇組卻從頭到尾都沒有打算遵守約定的意思。
日劇《SEXY田中小姐》前期由「相澤友子」擔任編劇，該劇自開播時挾帶著漫畫高人氣，首集收視率達7.2%，後面集數播出後每況愈下，再未突破6%以上，直到第9集轉由原作「蘆原妃名子」接手後才稍微起死回生，儘管如此，該劇收視不佳也已成為事實。
然而，當初被換掉的編劇相澤友子，卻在個人社群發聲明表示，「我只負責1~8集的劇本，最後第9、10集的劇本是由原作者寫的」，被許多粉絲認為是在與日劇收視劃清界線，並批評編劇位置遭換掉的事，引來粉絲留言攻擊「是妳毀掉了這個作品」。
先前相澤友子就曾被認為是毀掉《古書堂事件手帖》、《勿說是推理》等漫改日劇的兇手，因而被書迷稱之為「原作粉碎機」，已經在許多小說迷、漫畫迷之間累積了不少仇恨值。而蘆原妃名子傳出輕生的消息後，相澤友子的發文留言處再度成為眾矢之的，事件發酵後，目前她已將IG帳號關閉。
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