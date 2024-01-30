大不出來好痛苦！醫曝「黃金解便時段」　學6招告別便秘

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穀物膳食纖維具吸水膨脹效用，可以潤滑大腸，使糞便溼潤易於排出，還有果糖和山梨糖醇等醣類，則有助腸道內益生菌生長，且除了攝取足夠纖維之外，也要多喝水，建議每日飲水應達2000C.C。
黃任嫻也說，除了飲食之外，培養良好排便習慣也很重要，由於晨起、飯後30分鐘內是腸子蠕動最好的時機，因此建議可利用這段時間蹲馬桶培養便意，但每次勿超過10分鐘，以免引起痔瘡、肛裂；若需用力排便，使用馬桶時身體可稍微前傾，並可腳踏小板凳。
若飲食與生活習慣調整都無法改善便秘，黃任嫻說，可考慮藥物治療，原則上先選擇較無副作用的纖維素類軟便藥，不過少數病人會出現脹氣等不適症狀，因此需搭配足夠的水分；此外，民眾勿自行服用瀉藥或以甘油球灌腸，應先諮詢專科醫師建議，特別是長期灌腸容易造成腸道功能失調、腸道鬆弛無力，反而使便祕惡化。
黃任嫻表示，便祕會造成生活上的困擾，不過醫師更擔心病人是否罹患腸癌或發炎性腸道疾病，所以當排便時伴隨血便、解便變細、體重減輕5公斤以上等徵象，須積極就醫診治。
🟡改善便祕注意事項：
📍每天至少攝取20~35公克的膳食纖維。
📍每天至少飲水2000c.c.。
📍培養運動習慣。
📍早上起床與飯後30分鐘培養便意。
📍每次培養便意勿超過10分鐘，以防痔瘡、肛裂。
📍使用馬桶時身體稍微前傾，並腳踏小板凳，有助排便。