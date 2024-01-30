議長選舉投錯票秒遭開除有前例 她14年前投給自己含淚退出民進黨
後天就是立法院長選舉，國民黨立院黨團今（30）日在黨中央舉行黨團大會，先讓先科立委熟悉投票流程，並提醒不能跑票也不能投錯票，否則不分區立委直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權。不分區立委若遭開除黨籍，立即就會喪失立委資格，變成一日立委。新北市前議員李婉鈺就曾因投給自己，立刻遭開除。
記者何哲欣／台北報導
2010年12月，當時李婉鈺代表民進黨參選議員也順利當選，但在報到時投票選新北市議會議長，李婉鈺卻把票投給自己，她事後解釋自己是因為太緊張才投錯，不過，民進黨新北市議會黨團認定，李婉鈺是故意跑票，市黨部已將全案送中央黨部，主張開除李婉鈺黨籍。當時的黨主席蔡英文也說，黨在投票之前已經表明立場，須遵從黨團的決議，「看不出有什麼例外的空間。」
不過在黨中央決議前，李婉鈺先開記者會宣布退黨。她仍強調自己沒有跑票，並用生命保證，是不小心蓋錯。她事後向黨中央提出救濟，仲裁會認定開除黨籍決議無效，李才能續留民進黨。但2014年李婉鈺競選連任，初選落敗後又堅持參選，第二度遭到開除，不過並未當選，直到2016年才遞補，2018年連任失利。