財神爺「龍」來啦！台彩6款新刮刮樂　1200萬大吉利中獎率70%

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台灣彩券今日再推出6款刮刮樂新品，頭獎金額高達1,200萬元的「1,200萬大吉利」每張售價1,000元，是同面額頭獎獎金最高的一款遊戲，每次推出都吸引民眾搶購，券面上映入眼簾的數字12,000,000閃耀動人，共有5個頭獎1,200萬元及150個100萬元，總中獎率70%。
「五路財神」每張售價500元，眉開眼笑的五路財神帶著金幣、紅包、聚寶盆等各式財富滿溢象徵的券面設計，財氣十足，頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%；「恭喜發財」每張售價200元，票面以恭喜發財的大春聯搭配穿著應景的Q萌男女前來賀歲拜年，共有8個頭獎200萬元，總中獎率34.5%。
「龍來發」每張售價200元，票面上色彩繽紛的巨龍從大大的數字8穿越後向上躍昇，傳達龍年財運發的好預兆，頭獎200萬元有8個，總中獎率31%；每張售價100元的「龍年行大運」只要刮出「龍」符號即得對應的獎金，共150個最高獎金5萬元，總中獎率50.09%；全新主題的「良橙吉時」每張售價100元，遊戲名稱取「良辰吉時」的諧音，券面設計也巧妙運用橘子、橙、吉字春聯等元素，吉利又討喜，共有7個頭獎30萬元，總中獎率33.14%。