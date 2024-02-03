2月熱唱／紅髮艾德Ed Sheeran空降高雄！《黑幫少爺》Jeff也來台

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Jeff Satur羅杰夫因為演出泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》爆紅，演歌雙棲的他，日前宣布啟動「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」巡演，首站就選定台北，先前公布4分鐘的演唱會宣傳影片，立刻引起熱議，影片中，Jeff Satur神祕的說：「午安乘客們，這是行前廣播，將從木星航向未知領域中，為了你的與周遭的人安全，請坐好並繫上安全帶。」究竟他會在台灣的演唱會上帶來什麼驚喜，值得期待。
2024年老王樂隊巡迴特別場—春天不如預期—台中場、台北場
時間：2月2日（五）、2月4日（日）
地點：Legacy台中、Legacy台北
紅髮艾德Ed Sheeran「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」高雄站
時間：2月3日（六）
地點：高雄國家體育場
《安溥．時寐》巡迴演唱會 台北站
時間：2月3日（六）
地點：台北小巨蛋
辛曉琪 2024 「療傷那天後」Legacy演唱會
時間：2月2日（五）、2月3日（六）
地點：Legacy台北
《2024 民歌49高峰會 PRO升級版》
時間：2月17日（六）
地點：台北小巨蛋
Jeff Satur：Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei
時間：2月17日（六）
地點：Legacy台北
2024 詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-高雄場
時間：2月24日（六）
地點：高雄巨蛋