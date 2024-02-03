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2月熱唱／紅髮艾德Ed Sheeran空降高雄！《黑幫少爺》Jeff也來台

▲紅髮艾德（左圖）、泰國小天王Jeff在2月都將來台開唱。（圖／寬宏藝術提供、Live Nation Taiwan提供）
▲紅髮艾德（左圖）、泰國小天王Jeff在2月都將來台開唱。（圖／寬宏藝術提供、Live Nation Taiwan提供）

記者吳雨婕／綜合報導

2月迎來農曆年放假，想必許多人早已規畫好行程出遊，2月的演唱會也同樣精彩，本月的重頭戲，即是西洋天王紅髮艾德Ed Sheeran將在2月3日在高雄國家體育場開唱，泰國演歌雙棲小天王Jeff去年來台後，在極短時間內，再度來台，且是舉辦個人演唱會。台北小巨蛋則是有安溥、民歌49高峰會陸續在2月登場。

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紅髮艾德今年解鎖英國百億串流數，成為史上第一位榮獲「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」殊榮肯定的歌手，每每開唱都會引起轟動，他上一次來台是2019年，如今再度來台，首度降臨高雄國家體育場，之前門票開賣隨即秒殺，日前主辦單位驚喜釋出國外保留票券，歌迷可以把握機會搶票，至於相關入場攻略、周邊商品等，也都即將公布。

▲紅髮艾德推出新專輯《Autumn Variations 深秋變奏曲》。（圖／華納音樂提供）
▲紅髮艾德將在高雄國家體育場開唱。（圖／華納音樂提供）
Jeff Satur羅杰夫因為演出泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》爆紅，演歌雙棲的他，日前宣布啟動「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」巡演，首站就選定台北，先前公布4分鐘的演唱會宣傳影片，立刻引起熱議，影片中，Jeff Satur神祕的說：「午安乘客們，這是行前廣播，將從木星航向未知領域中，為了你的與周遭的人安全，請坐好並繫上安全帶。」究竟他會在台灣的演唱會上帶來什麼驚喜，值得期待。

▲Jeff Satur羅杰夫將於明年2月17日來台舉行「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Jeff Satur羅杰夫將於2月17日來台舉行「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲紅髮艾德、泰國小天王Jeff等人都將在2月開唱。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲紅髮艾德、泰國小天王Jeff等人都將在2月開唱。（圖／NOWnews社群中心製表）

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