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藍營立院新戰力！新科立委拋司法、文化法案改革　喊監督執行死刑

▲國民黨新科立委提出文化、司法修法建議。（圖／國民黨提供）
▲國民黨新科立委提出文化、司法修法建議。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨今（30）日舉行記者會，針對未來新國會將推動的司法與文化等領域的具體法案提出建議，新科立委林倩綺主張，《文化基本法》應修法保障文化發展經費，也期待為原住民爭取更多福利；而另一位新科立委吳宗憲則強調，要「對好人更好，對壞人更壞」，除了積極推動特偵組設立與監督政府依法執行死刑外，也將立法打擊詐欺、槍、毒案件，並且推動減輕司法官工作量的措施以維護辦案品質。

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林倩綺建議，包括《文化資產保存法》應新增主管機關辦理文化資產指定或登錄案件，遇有社會重大爭議之情形時，明定主管機關應舉行聽證，並提高文化資產所有權人的獎勵、補償機制，促進文化資產保存；《文化藝術獎助及促進條例》現在的齊頭式編足公共藝術經費將導致極小與極大的亂象，未來修法宜採不同工程造價有不同比率級距編列或採個案限制經費，以免過度膨脹經費。

林倩綺再指，身為大學老師學者身分，期望能藉由長期擔任大學老師期間，與學生孩子的互動經驗，了解年輕學子的想法認知，讓國民黨找到被醜化汙名、被惡意定義的原因，讓年輕孩子因為重新認識而能理解與支持；身為原住民的身分，也期望能為原住民朋友們，積極爭取到從生活、生存、教育、文化、運動、健康各面向受到真正尊重、保障與協助。

吳宗憲指出，他的理念很簡單就是要「對好人更好，對壞人更壞」，雖然民眾黨跟民進黨都已提出不同意設立特偵組，自己還是會持續推動，因為以他對檢察體系的了解，現在檢察官的工作量難以負擔重大案件，因此沒有特偵組的近8年間，台灣沒有再辦出任何像當年特偵組辦過的那幾十件大案子。

此外，吳宗憲也建議，推動有期徒刑上限從15年提高到25年，遇有加重其刑時上限從20年提高到30年；另外應設計無期徒刑終身不得假釋的規定，給法官多一個選擇；應從嚴審核外役監與假釋，不能讓商人或政治人物犯罪後過爽日子。

吳宗憲也呼籲，要減輕司法官工作量，才能維持偵查跟裁判的品質，因此他主張推動妨礙司法公正罪立法、推動《吹哨者保護法》立法；推動公然侮辱與侵占遺失物等輕微案件的除罪化；告訴乃論與微罪案件應採調解先行；並希望在考量國家財政前提下調整人員配置，把司法官的工作量調整合理，才能維持辦案品質。

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