藍營立院新戰力！新科立委拋司法、文化法案改革　喊監督執行死刑

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林倩綺再指，身為大學老師學者身分，期望能藉由長期擔任大學老師期間，與學生孩子的互動經驗，了解年輕學子的想法認知，讓國民黨找到被醜化汙名、被惡意定義的原因，讓年輕孩子因為重新認識而能理解與支持；身為原住民的身分，也期望能為原住民朋友們，積極爭取到從生活、生存、教育、文化、運動、健康各面向受到真正尊重、保障與協助。
吳宗憲指出，他的理念很簡單就是要「對好人更好，對壞人更壞」，雖然民眾黨跟民進黨都已提出不同意設立特偵組，自己還是會持續推動，因為以他對檢察體系的了解，現在檢察官的工作量難以負擔重大案件，因此沒有特偵組的近8年間，台灣沒有再辦出任何像當年特偵組辦過的那幾十件大案子。
此外，吳宗憲也建議，推動有期徒刑上限從15年提高到25年，遇有加重其刑時上限從20年提高到30年；另外應設計無期徒刑終身不得假釋的規定，給法官多一個選擇；應從嚴審核外役監與假釋，不能讓商人或政治人物犯罪後過爽日子。
吳宗憲也呼籲，要減輕司法官工作量，才能維持偵查跟裁判的品質，因此他主張推動妨礙司法公正罪立法、推動《吹哨者保護法》立法；推動公然侮辱與侵占遺失物等輕微案件的除罪化；告訴乃論與微罪案件應採調解先行；並希望在考量國家財政前提下調整人員配置，把司法官的工作量調整合理，才能維持辦案品質。