日本地鐵印有「桃園捷運」！她傻眼：白出國了 真相1.7萬人讚翻
近年來許多台灣人到日本旅遊，加深台灣與日本的觀光交流。近日就有一名台灣網友到日本遊玩時，發現電車上竟印有大量台灣手繪元素，讓她像是一秒回到家鄉台灣，忍不住笑喊「白出國了」，原來這是桃園捷運與日本阪神電鐵於2019年合作推出的彩繪列車，該篇貼文讓1.7萬名網友看了直呼「這代表觀光局有做事，行銷觀光到日本」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友27日在臉書社團「路上觀察學院」中發文，她表示近日出國到日本旅遊，在搭乘地鐵時，竟發現列車車身上印有大量台灣元素的手繪圖案，上頭有芒果冰、小籠包、雞排、金牌啤酒等道地美食，一旁也寫著大大的「台灣TAIWAN」，最上方則印有桃園捷運、桃園市政府的標誌，讓原PO一瞬間感覺回到家鄉，忍不住笑喊：「白出國了。」
貼文曝光後，吸引1.7萬名網友朝聖按讚，除了有人高喊「台日友好」，也有許多到日本旅遊的民眾也看到台灣觀光廣告，包含在大阪、奈良、東京車站等地點，「我上次也在東京車站看到台灣旅遊廣告，覺得很棒」、「彥根多賀大社駅還有跟台鐵簽訂姊妹車站」、「這代表觀光局有做事，行銷觀光到日本」。除此之外就連帛琉、泰國曼谷、義大利威尼斯都能見到台灣宣傳觀光、舉辦展覽的痕跡。
事實上，此為桃園捷運與日本阪神電鐵於2019年合作推出的彩繪列車，將台灣、桃園的美食美景利用手繪風彩繪上阪神列車。根據「桃園捷運」官網指出，這輛手繪列車每天於全長106公里的阪神電鐵支線上往返行駛，從奈良出發姬路為終點，途經大阪、神戶、甲子園、難波、梅田等許多日本重要地點，能讓許多日本旅客看見美好的台灣，進而造訪台灣。