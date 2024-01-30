吳宗憲真的要退休了！告別演唱會籌備中 「上億元遺產」這樣分配
61歲綜藝天王吳宗憲（憲哥）日前到脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》擔任停更前最後一集嘉賓，曾經拿下金曲獎台語歌王的他，突然拋出要開告別演唱會的震撼彈，並透露自己的遺產規劃，居然沒有獨子鹿希派的份。
記者楊穎軒／綜合報導
吳宗憲2018年首次登上台北小巨蛋開唱，發布記者會上回首35年來演藝路，情緒一來當場暴哭長達3分鐘，如今入行已經超過40年，憲哥在《賀瓏夜夜秀》提到，其實一直在籌備告別演唱會，坦言年紀大了，「我是一個白手起家的人...到最後不管你們要不要來，我都要開這個演唱會。」
此外，吳宗憲感性說，自己肩負社會責任，一路爬到這個位置，粉絲讓他可以養家活口，要給大家最後的回饋，也說身後事都已經規劃好，財產大部分會捐出來，其他分成三份給3個女兒，至於兒子鹿希派，憲哥狠虧：「那個等待DNA報告出來再說」。
其實吳宗憲去年10月出席《綜藝玩很大》9週年記者會，受訪時透露：「我50多歲時財產早就分配好了！女兒、兒子一樣多，現在我已經孑然一身了！我把這些弄好後就跟他們說，你們該出去的就出去，不要到了某個年紀發生了就開始爭，現在我就可以開開心心，心有餘力地去做一些更多對社會有益的事。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道