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2024刮刮樂購買攻略！「17款刮刮樂」期望值曝　內行1000元這樣買

▲刮刮樂試手氣時間到！農曆過年就倒數10天，屆時不少人都會到彩券行購買刮刮樂拼好運，希望財神爺過年來敲門。（圖／記者張嘉哲攝）
▲刮刮樂試手氣時間到！農曆過年就倒數10天，屆時不少人都會到彩券行購買刮刮樂拼好運，希望財神爺過年來敲門。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆新年就快到了，不少人都會在這個除夕、過年的時候到彩券行試試手氣，除了購買大樂透、威力彩之外，買刮刮樂也是每年例行公事，就希望財神爺可以年節時分來敲門！而到底今年2024刮刮樂要怎麼買呢？臉書粉專「小資yp投資理財筆記」就分享刮刮樂全攻略，分析全價位的投資報酬率，愛玩刮刮樂的你，絕對不要錯過購買策略！

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臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日發文表示「買刮刮樂，就跟進賭場是一樣的道理，因為這個遊戲的設計對於整體買家來說是非常的不利，唯一賺錢的就是莊家，因此如果你從刮刮樂中獲利，比較好的做法是趕緊收手，否則持續玩下去的結果很大的機率將會是虧損。」

▲刮刮樂（圖/記者張嘉哲攝）
▲刮刮樂的期望值都是負的，是一款利於莊家的遊戲，建議玩刮刮樂見好就收，否則持續玩下去高機率會虧損。（圖/記者張嘉哲攝）
「小資yp投資理財筆記」提到「是因為刮刮樂的期望值全部都是負的，以台彩發行的2024龍年行大運來看，一張販售100元，總獎金是5億多，但是買家出資100元X發行數816萬張，得出8億多，總獎金小於買家出資，就會造成期望值呈現負值的結果，面額越高的刮刮樂期望值普遍越高，但仍然是負的」。

從整理的資訊當中可以看到，2024台彩的刮刮樂一共有17款，「小資yp投資理財筆記」也推薦了各個價位期望值最高的刮刮樂，在100元面額當中一共有5款，其中「攏好運」中獎率是33.14%，每花100元預計可拿回63.07元，屬於「百元最不虧」選擇，同樣屬性的還有「良橙吉時」。而100元刮刮樂的「龍年行大運」雖然有50.09%的高中獎率，但大獎金額較小僅有5萬元，想拼大獎的人比較不適合。

▲臉書粉專「小資yp投資理財筆記」分析2024刮刮樂期望值，得出各個價位最值得購買的刮刮樂有哪些。（圖/小資yp投資理財筆記授權提供）
▲臉書粉專「小資yp投資理財筆記」分析2024刮刮樂期望值，得出各個價位最值得購買的刮刮樂有哪些。（圖/小資yp投資理財筆記授權提供）
另外，在200元面額的刮刮樂一共有6款，期望值最高的是「百萬年終獎金」，中獎率33.72%，屬於「兩百最不會賠錢的選擇」，每花100元預計可拿回66.5元；而「金龍報喜」雖然中獎率有50.34%，但跟100元面額的「龍年行大運」一樣，大獎僅有10萬元。

500元面額的一共有3款，其中「大發利市」是三款刮刮樂當中「賠率最低」，而每年都會主打100%中獎的生肖年刮刮樂「金龍獎」，雖然穩中獎，但是小獎非常多，每花100元預期可拿回68元，期望值還是輸給大發利市，適合買給小朋友體驗一下過年中獎氛圍。

最後則是1000元面額的「1200萬大吉利」以及2000元的「2000萬超級紅包」，前者不僅中獎率高達70%，最大獎也高達1200萬，是千元的唯一選擇；而面額最大的2000元刮刮樂則是資金如果充足的話適合拼搏，每花100元預計可拿回75.10元。「小資yp投資理財筆記」也表示「如果有個1000元的預算，可以買個金龍獎搭配大發利市，享受一下必中獎的喜悅，想要單壓1200萬大吉利也是沒問題」。

▲台灣彩券公司日前揭曉新春限定刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司日前揭曉新春限定刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個。（圖／記者顏真真攝）

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