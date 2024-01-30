2024刮刮樂購買攻略！「17款刮刮樂」期望值曝　內行1000元這樣買

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「小資yp投資理財筆記」提到「是因為刮刮樂的期望值全部都是負的，以台彩發行的2024龍年行大運來看，一張販售100元，總獎金是5億多，但是買家出資100元X發行數816萬張，得出8億多，總獎金小於買家出資，就會造成期望值呈現負值的結果，面額越高的刮刮樂期望值普遍越高，但仍然是負的」。
從整理的資訊當中可以看到，2024台彩的刮刮樂一共有17款，「小資yp投資理財筆記」也推薦了各個價位期望值最高的刮刮樂，在100元面額當中一共有5款，其中「攏好運」中獎率是33.14%，每花100元預計可拿回63.07元，屬於「百元最不虧」選擇，同樣屬性的還有「良橙吉時」。而100元刮刮樂的「龍年行大運」雖然有50.09%的高中獎率，但大獎金額較小僅有5萬元，想拼大獎的人比較不適合。
另外，在200元面額的刮刮樂一共有6款，期望值最高的是「百萬年終獎金」，中獎率33.72%，屬於「兩百最不會賠錢的選擇」，每花100元預計可拿回66.5元；而「金龍報喜」雖然中獎率有50.34%，但跟100元面額的「龍年行大運」一樣，大獎僅有10萬元。
500元面額的一共有3款，其中「大發利市」是三款刮刮樂當中「賠率最低」，而每年都會主打100%中獎的生肖年刮刮樂「金龍獎」，雖然穩中獎，但是小獎非常多，每花100元預期可拿回68元，期望值還是輸給大發利市，適合買給小朋友體驗一下過年中獎氛圍。
最後則是1000元面額的「1200萬大吉利」以及2000元的「2000萬超級紅包」，前者不僅中獎率高達70%，最大獎也高達1200萬，是千元的唯一選擇；而面額最大的2000元刮刮樂則是資金如果充足的話適合拼搏，每花100元預計可拿回75.10元。「小資yp投資理財筆記」也表示「如果有個1000元的預算，可以買個金龍獎搭配大發利市，享受一下必中獎的喜悅，想要單壓1200萬大吉利也是沒問題」。