李亦伸專欄／熱火輸到脫褲、苦吞7連敗！ 鐵血軍團怎麼了?

我是廣告 請繼續往下閱讀
Terry Rozier加入熱火打了四場，三場先發，場均12分，投籃命中率3成82，三分命中率3成5，沒有很理想。
需要球權和大量戰術角色球員融入新團隊，建立默契原本就需要時間和耐心，四場樣本太少。熱火目前底氣還夠，也不用太急，熱火還能在Terry Rozier身上耐心挖掘，找到磨合點和角色定位。
但很明顯可以看得出來，熱火真的不太需要Terry Rozier，熱火已經有兩個主要持球點Jimmy Butler、Tyler Herro，第三持球點Josh Richardson偶而替補也還堪用，Terry Rozier不管是擺控球、做為場上第二持球點或攻勢發起點，跟熱火現有體系和打法就是格格不入。
要單打、硬鑿，熱火Jimmy Butler和Tyler Herro是熱火兩大主要持球點，Caleb Martin也是不錯選項，Terry Rozier擅長的是突破、破壞對手防線和進攻得分，不是組織進攻為隊友創造空間和出手機會，他的功能、強項跟Kyle Lowry完全不同。
一周前熱火決定扣下扳機啟動交易，狠下心送走Kyle Lowry取Terry Rozier，就是想要做出改變，提升球隊競爭力，加上Rozier，全隊有四名場均20分以上得分手。NBA大三分世代，熱火喜歡的快速攻防轉換和半場系統進攻，熱火期待Terry Rozier能發揮奇兵和第二、第三進攻點作用，扭轉現況和增加打法，提升熱火整體實力。
四場球打下來，Terry Rozier還在尋找自己定位和角色，熱火也在幫他融入團隊，熱火天賦更好、侵略性更強、打爛仗武器更多，但熱火還沒有真正建立完美攻防團隊。
熱火籃球當然有可能為Terry Rozier找到合適角色和定位，但成果能有多完美，我是沒那麼樂觀。
熱火現在有幾個問題：
1、同質性球員重疊太多：Kyle Lowry是控球，老經驗，組織力一流，雖然年紀大、外線退化，但組織和帶動性、控制比賽節奏、解讀比賽還是很關鍵。Terry Rozier的打法、位置、球路跟Herro、Butler、Martin幾乎一樣，持球點和球權、進攻套路都很類似，相對削弱自己戰力，這是天賦浪費。
2、熱火兩名內線Bam Adebayo和Kevin Love都需要隊友傳球，Love有外線可以拉開空間，Adebayo在擋拆後的籃下接應和空手掩護跑動，都需要隊友戰術傳球，少了Kyle Lowry解讀比賽和掌控節奏，多了Terry Rozier的爛仗和突破，如何取得平衡，熱火教練Erik Spoelstra得大傷腦筋。
3、球權分配：Terry Rozier必須給他球權才有發揮空間，熱火現在需要的並不是持球手，也不是得分砍將，熱火陣容尺寸太小，並沒能因為Rozier的加入變得不同，反而會形成球權分配擁擠，讓一線替補和二線角色都失去空間。
熱火當然有可能變得更好，但我是沒那麼樂觀，就像我之前評論，熱火這筆交易並不恰當，甚至可能帶來不好影響。