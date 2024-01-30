Gogoro旗艦車PULSE登場！10.98萬起　0-50加速3.05秒、儀表可導航

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📍全新 H1 萬轉永磁同步馬達
彭明義提到電動車不是強調快就好，希望性能提升的同時能降低能耗損失。推出全新 H1 萬轉永磁同步馬達、空水冷複合式散熱與 Hypercore 電控核心組成新一代 Hyper Drive 動力系統，H1 馬達轉速可達 11,000 RPM，馬力輸出達到 9 kW (12.07 HP)，軸扭力更來到驚人的 42 Nm (4.28 kgf-m，經減速齒輪後輪上扭力放大為 378 Nm)，從靜止加速到時速 50 公里只要 3.05 秒。
另外，新開發的空水冷複合式散熱系統 (Dual Cooling System)，H1 馬達依賴氣流保持冷卻，馬達控制器則採用循環水冷。優化後的 Hyper Drive 動力系統，於相同的轉速與輸出力矩之下，較前代 G2 水冷馬達多出 74.7% 的高能源效率運作區間，在性能與效能同步增長間找到最佳的平衡點。
車身以 Aeroforce 空氣力學設計，以氣流動態模擬除去不必要的銳角，「風切」雕琢極具未來感的車身外觀，實現超低風阻、另一方面引導氣流達成絕佳散熱，如前土除增加長形導流孔、空力導流底盤採用飛行機翼「NACA 翼型」設計，合力引導氣流冷卻動力系統。
📍矩陣式頭燈
為了提升安全性，大燈要更亮更聰明，新車加入「數位矩陣式頭燈」，具有 13 顆 LED 照明單元與主動彎道輔助燈，整體照射角度大幅擴增至 80 度，而最大發光強度更達到 14,000 燭光，是採用同為 Class D 大燈的 Gogoro SuperSport 的兩倍。主動彎道輔助燈 (Active Cornering Light) 會依照車輛過彎的角度，兩段式自動補足彎道角落照明，確保騎士可以同時看清車前與彎道側方的路況。新車也同時配備全新造型尾燈，以 3 群、6 組共 20 顆 LED 組成的尾燈燈組，不僅清楚明亮，也配置急剎後車警示 (Emergency Brake Light)，在車速陡降時，快速閃動提醒後方用路人注意。
📍10.25吋數位儀表
配置10.25吋iQ Touch HD 數位儀表板，整合實時騎乘數據、地圖導航與即時路況、GoStation 電池交換站地圖，多種騎乘模式配合裝置於車輛龍頭選配的「騎乘模式旋鈕」，騎士可依據自身偏好在「續航 / 泥地 / 都會 / 長途 / 賽道 / 自訂」等六類騎乘場景與「彈射起步模式」 中快速切換。使用Qualcomm Snapdragon QWM2290 晶片。另有，實體「騎乘模式旋鈕」、「彈射起步模式」、「電車性能音效」等來提高騎乘的爽感。
▲Gogoro PULSE加入了業界獨有的10.25吋「數位儀表板」，待機模式下可以進行基礎設定，還有「導航」系統。（圖／記者周淑萍攝）