成功人士髮型皆有「2特徵」！美髮店老闆全說了：馬斯克也這樣做
社會上的成功人士通常都會有某些相似特質，例如早起、固定穿搭省時等等，簡化繁瑣的日常專注於事業中。而近期一位日本美髮師就分享，自己觀察出事業有成的富人，在髮型上也會出現2種共同特徵，更深入探討其中原因。
記者潘毅／綜合報導
名下擁有10間男士美容院的企業家川口達也，近期在日媒《日刊SPA》上分享，自己觀察出社會成功人士，通常都有許多共同特點其中在髮型上，他也靠著自身專業揣摩出成功人士「擁有髮型」2大特點。
1、額頭露出
川口指出，露出額頭會使人看起來更有自信，能更好地指揮團隊、和外部交涉，若想要加深作為領導人的印象、或是讓外貌看起來更整潔。他也提到，過去日本歷任首相，以及天集團創辦人三木谷浩史、美國企業家馬斯克等成功企業家，都大多也是這樣的髮型。
如果不習慣露出額頭，也可以嘗試「短劉海」，在掌握領導者魅力的同時，增添一些柔和感，若捨不得剪去劉海，則可嘗試在上班時再將頭髮梳上去，嘗試看看是否對工作有所助益。
2、鬢角、後髮際具備整潔感
川口繼續補充，若只單純將額頭露出來，可能還不夠具備領導者的形象，還必須注意打理鬢角以及耳朵周邊的頭髮、後腦杓髮際，「乾淨」也是關鍵之一。
最後川口也認為，一個好的髮型會增強人的自信，給人留下好的第一印象，因此對工作、人際表現產生正面影響。