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過年大掃除必看！12生肖「打掃禁忌」曝　命理師警告：恐衰事連連

▲過年即將到來，近期家家戶戶都在準備大掃除，準備把家裡每個角落都打掃乾淨，吉利的迎接農曆新年。（示意圖／取自Shutterstock）
▲過年即將到來，近期家家戶戶都在準備大掃除，準備把家裡每個角落都打掃乾淨，吉利的迎接農曆新年。（示意圖／取自Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

過年即將到來，近期家家戶戶都在準備大掃除，準備把家裡每個角落都打掃乾淨，吉利的迎接農曆新年。對此，命理專家小孟老師就提醒，12生肖年前大掃除時，有各自必須特別注意的禁忌，點名的區域一定要清掃乾淨，否則恐會衰事連連，大家快趁過年前清除家裡髒污吧！ 

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【12生肖大掃除禁忌】

生肖鼠：老鼠習慣躲在管道與地洞，因此家中水管、水槽、水溝一定要保持暢通。 

生肖牛：牛踩地，因此家中地板、腳踏墊、大門口一定要打掃乾淨。 

生肖虎：老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園露台一定要打掃乾淨。 

生肖兔：兔子愛地窟，因此家中桌角下、衣櫥裡、抽屜都需要特別清理。 

生肖龍：龍在天，因此家中天花板與燈具、冷氣，屬龍的朋友一定要打掃乾淨。 

生肖蛇：蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如廁所、洗手台、除濕機等區域。 

▲有一名人妻表示自己老公上廁所都會超過1小時，並且要求加裝冷氣，讓她感到非常不解。（示意圖／翻攝pixabay）
▲蛇屬陰愛潮濕，因此屬蛇之人注意，家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如廁所、洗手台、除濕機等區域。 （示意圖／翻攝pixabay）
生肖馬：馬奔馳萬里，非常需要眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶、鏡子、窗台還有鞋子、鞋櫃打掃乾淨。 

生肖羊：羊有角，身上的毛潔白且捲翹，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃等有毛髮的地方也要清理，白色物品、器皿則要維持整潔。 

生肖猴：猴子會攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家中櫃子與牆壁脫落處再粉刷一次。 

生肖雞：雞身形較矮，能低飛、披彩衣，因此家中電風扇、暖氣、矮櫃、衣服都要處理乾淨。 

生肖狗：狗會吠叫，因此家中電視、喇叭、音響、電話和手機等，能發出聲音的家電都要保持整潔。 

生肖豬：豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱、爐灶、米甕、碗槽整理乾淨。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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