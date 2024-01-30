超人氣　大坑體訓場環境優化遊客人數大增

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觀旅局長陳美秀表示，自去年8月優化完成後開放大坑體訓場近半年以來，大坑體訓場陸續新增之各項便民措施讓遊客十分有感，獲得許多遊客正向反饋意見，遊客表示，「整體設施挺親民的，玩起來挺刺激且耗體力，把電放光光，大坑體訓場是最佳選擇！」、「讓孩子體驗山林設施，非常有挑戰性跟成就感。」、「一層層關卡相當有趣，回憶起小時候也喜歡到大坑體訓場跑跑跳跳。」觀旅局也將持續傾聽遊客回饋意見，歡迎各路好手不吝前往體訓場施展武林絕活，挑戰各項遊憩設施。
觀旅局表示，欲開車前往位於大坑1號登山步道0.4K處的體訓場，請將愛車停放於大坑1號登山步道停車場，再步行約5至10分鐘路程，即可抵達體訓場；同時也建議民眾搭乘台中市第一條登山型觀光公車「66副」路線，自捷運與台鐵松竹站東側的軍福十九路發車，經捷運舊社站後於大坑1號登山步道站牌下車。
觀旅局提醒，大坑體訓場僅開放13歲以上民眾使用設施，在使用設施前可先行至台中觀光旅遊網參閱各設施簡介及操作引導，並注意個人安全，此外每週四為例行休園日不開放，以利安排場域設施檢查及維護場域品質。觀旅局也建議，若有年幼孩童想體驗森林遊憩設施，可前往大坑風動石公園體驗難度較低的相思滑道及爬網等設施，也十分有趣好玩。
觀旅局補充，大坑共有14條不同特色及難度的步道，其中大坑1號步道屬難度較高的健腳級步道，前往體訓場的同時，可依自身體能來評估體驗，大坑1號步道全長1.6公里，前往健身運動還能接受芬多精的洗禮，能兼顧放電紓壓還能兼具健身，非常推薦一同體驗。更別錯過大坑商圈在地山產、芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，還可就近入住大坑溫泉旅宿泡好湯舒緩整天的疲勞，留下遊玩大坑風景區的美好回憶。