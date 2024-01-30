台灣第一人！邱品涵為何能順利進入日職當啦啦隊！軟銀鷹部長解密
台灣前女子偶像團體AKB48 Team TP成員邱品涵，順利加入福岡軟銀鷹啦啦隊「Honeys」，最主要是球團娛樂事業行銷企劃部長稲永大毅的點子，他當初也不相信邱品涵會來報名，但邱品涵不但飛到海外應試，還準備了軟銀鷹的隊歌「いざゆけ若鷹軍団」的舞蹈，很有誠意，最後特別錄取，邱品涵也是軟銀隊史上第一位海外啦啦隊成員。
記者吳政紘/綜合報導
根據軟銀鷹統計，這次「Honeys」有不少在沖繩縣、靜岡縣甚至海外的成員加入，總計有10位，加上原本的9名女性成員，總人數為19名，男性表演者也增加為3人，總計22位。
連球團高層都不敢相信、前AKB48成員竟然報名啦啦隊
身為前AKB48 Team TP第一期的成員，邱品涵外型亮麗，十分可愛，很有鄰家女孩的感覺，穿上球衣，跳起舞蹈也很有活力。但軟銀鷹困惑的是，她怎麼會來報名？
稲永大毅表示：「一開始看到時還算冷靜，想說會不會是開玩笑？」但隨著邱品涵從台北到福岡參加測試會，第一天進行初試，第二天再度面試，稲永大毅認為「果然是偶像團體出身，看過大場面，所以十分活躍。」面試時，邱品涵以生疏的日文說出：「我會在日本努力的」，因此吸引高層注意，將她簽下。
對邱品涵的期待
軟銀球團果然是精打細算，看上邱品涵的「集客力」，加上她會說中文，可以帶來不少台灣粉絲，也可以透過活動，推廣軟銀球團，從日本出發，尋找海外球迷的蹤跡。
未來對Honeys拉啦啦隊的期待
由於職棒啦啦隊受到歡迎，不管是台灣、日本等啦啦隊，都有自己開演唱會的實力，歐力士猛牛啦啦隊也很有名，軟銀鷹的Honeys也當然不會錯過這個機會，未來要朝這個目標邁進，跟台灣新成員邱品涵一起實現這個夢想。
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