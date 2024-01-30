日本2正妹盲測超哥丼飯！夾一口面露難色：飯超派甲　評分曝光了

寶寶長濕疹急測過敏原！醫勸家長別心急　「滿2歲」檢測才會準

▲小孩過敏、家長心疼，信義居家建議床墊寢具應定時清理。醫師指出，滿2歲檢測過敏原才較準確，家長不用太心急。（圖／資料照片）
▲小孩過敏、家長心疼，信義居家建議床墊寢具應定時清理。醫師指出，滿2歲檢測過敏原才較準確，家長不用太心急。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

隨著生活水準、衛生觀念進步及疫苗發展，現代兒童比較不會發生侵襲性感染，但有過敏體質的小孩逐漸增加，且在不同階段苦於不同過敏疾病，也使部分家長在孩子還小就想進行過敏原檢測，對此醫師說，一般認為2歲前檢測過敏原不易準確，在這階段應觀察寶寶對哪些食物過敏並避開即可，不必額外花錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹國泰醫院小兒科主治醫師陳信瑜說，某些過敏兒剛出生不久，可能便苦於嬰兒型濕疹、即異位性皮膚炎；長大後進入幼兒園，可能早上起床常打噴嚏、揉眼與鼻子，改由鼻過敏帶來生活最大困擾；到學齡階段，則可能傳染感冒病毒或暴露其他過敏原而誘發氣喘。

▲經常容易打噴嚏、流鼻水的過敏體質病，還是建議在校園室內人多密集處戴口罩。（圖／取自pexels）
▲容易打噴嚏、流鼻水的過敏體質，建議在室內人多密集處戴口罩。（示意圖／取自pexels）
陳信瑜表示，這些過敏族群可能終其一生都為過敏所苦，且因體質難以更改，所以門診常看到許多嬰兒的父母親，一旦寶寶發生濕疹，便焦急想要檢測過敏原，但這檢測結果要準確，需要足夠的抗體濃度，年齡過小的測試多不足以參考，一般不建議未滿兩歲幼兒進行。

但若兩歲前已有過敏發生，建議父母在飲食多加觀察，看孩子接觸何種食物才發作，大多數皆可從中推敲出是何種食物過敏 ，進而避開過敏原。等小孩長大至兩歲後，再諮詢過敏科醫師有無需要進行全面性過敏原檢測。 

針對過敏兒，陳信瑜建議家長，日常生活務必以「保養」為第一要務，而透過飲食均衡與正常作息，才能建立均衡的免疫系統件，並產生適當的免疫反應。

此外，對於皮膚過敏的孩子，擦乳液十分重要，應一天多次，而洗澡時則需控制水溫，不要太熱，以減少抓癢機會；對於鼻子或氣管過敏的小孩，家中寢具的清潔與換洗則相對重要，大人應注意適當除濕，盡量營造最不宜塵蟎生長的室內環境。

陳信瑜並建議，家長在小孩洗完澡或起床時刻，應提醒或培養孩子習慣、及時披件毛巾或外套加強保暖，外出時則需戴上口罩，以降低溫差的影響，也可抵擋誘發氣管過敏的空污PM2.5，其他的照護則交給醫師，並遵照醫囑用藥，且安排定期回診。 

蕁麻疹冬天又發作！醫揭過敏原因、飲食禁忌、症狀：嚴重要掛急診

換季過敏氣喘發作！做好「4件事」可救命　輕度兒童併用2藥更保險

冬天鼻子過敏還是感冒！兒醫陳木榮揪關鍵點判斷　3招減少流鼻水

天冷感冒、過敏大爆發！鼻涕倒流狂咳　醫：靠「4招」小孩睡好覺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞