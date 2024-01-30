寶寶長濕疹急測過敏原！醫勸家長別心急　「滿2歲」檢測才會準

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陳信瑜表示，這些過敏族群可能終其一生都為過敏所苦，且因體質難以更改，所以門診常看到許多嬰兒的父母親，一旦寶寶發生濕疹，便焦急想要檢測過敏原，但這檢測結果要準確，需要足夠的抗體濃度，年齡過小的測試多不足以參考，一般不建議未滿兩歲幼兒進行。
但若兩歲前已有過敏發生，建議父母在飲食多加觀察，看孩子接觸何種食物才發作，大多數皆可從中推敲出是何種食物過敏 ，進而避開過敏原。等小孩長大至兩歲後，再諮詢過敏科醫師有無需要進行全面性過敏原檢測。
針對過敏兒，陳信瑜建議家長，日常生活務必以「保養」為第一要務，而透過飲食均衡與正常作息，才能建立均衡的免疫系統件，並產生適當的免疫反應。
此外，對於皮膚過敏的孩子，擦乳液十分重要，應一天多次，而洗澡時則需控制水溫，不要太熱，以減少抓癢機會；對於鼻子或氣管過敏的小孩，家中寢具的清潔與換洗則相對重要，大人應注意適當除濕，盡量營造最不宜塵蟎生長的室內環境。
陳信瑜並建議，家長在小孩洗完澡或起床時刻，應提醒或培養孩子習慣、及時披件毛巾或外套加強保暖，外出時則需戴上口罩，以降低溫差的影響，也可抵擋誘發氣管過敏的空污PM2.5，其他的照護則交給醫師，並遵照醫囑用藥，且安排定期回診。