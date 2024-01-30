私立大學學費補助3.5萬、高中職免學費2月上路　申請資格QA一次看

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行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距1+3方案」，預計於112學年度第2學期（今年2月）起，提供超過60萬私立大專學生，每學年3.5萬元（每學期1萬7500元）的補助，經濟弱勢學生還有另外加碼。
Ｑ：有資格限制嗎？
只要具有中華民國國籍學生於修業年限內，就讀私立大專校院學士班（含學士後學習）及副學士班（含二專、五專後2年）學生，就符合學雜費減免資格。
Ｑ：只有大學生有，研究生沒有嗎？
對，只有減免私立大專校院學士班學雜費。研究所以上教育階段，學生可參與教師研究計畫。
Ｑ：何時開始實施？
112學年度第2學期（113年2月）開始實施。
Ｑ：如何申請？
無需申請。學雜費將自動於學校所發的註冊繳費單上減免。如果減免額度超過繳交的學費（學雜費低於1萬7500元），則減免到0元為止。
Ｑ：家庭年所得90萬元以下的加碼減免，如何申請？
學生如果符合家庭年所得90萬元以下的加碼減免條件（除3.5萬元外，再加碼1.5萬到2萬元），則須向就讀學校申請「大專校院弱勢學生助學方案」，符合資格者，將於下學期註冊繳費單減免。
Ｑ：如果有其他減免方案，是否可以都申請？
學生若適用更優惠的方案，例如退撫會的退除役官兵就學補助（最高每學期8萬元）、人事行政總處的軍公教子女補助（最高每學期3萬5800元），採擇優請領。學生可向學校申請更改繳費單，或將私大減免方案的金額繳回學校後，再向相關單位申請補助。
🔴高中職全面免學費QA
另外，高中職免學費原本有排富條款，此次取消排富，提出高中職學費全免政策，自112學年度第2學期（113年2月）起，所有具有中華民國國籍的高級中等學校（所有公私立高中職）學生，均不必繳納學費。
Ｑ：高中職全面免學費何時上路？
自112學年度第2學期（113年2月）起，所有具有中華民國國籍的高級中等學校（所有公私立高中職）學生，均不必繳納學費；但重讀及透過私立學校獨立招生管道入學就讀者除外。
Ｑ：需要申請嗎？
家長或學生不用向學校申請，由學生就讀學校審定學生資格後，直接在註冊單減免學費。
Ｑ：為何已經免學費，還有其他繳費項目？
僅有「學費」不必繳納，至於雜費等其他就學費用，除具有特殊身分、資格的學生可免繳納或減免外，學生仍須繳納。
Ｑ：只有公立高中跟高職免學費嗎？
包含公私立的高中跟高職，都免學費。