星宇航空「桃機貴賓室」內裝搶先看　宿霧、峴港航線改到T2

我是廣告 請繼續往下閱讀
星宇航空表示新春假期將近，出入境旅客眾多，為確保行程順暢，提醒旅客提早至桃園機場辦理報到，預留充裕的時間完成安全檢查、證照查驗及通關手續，並於出發前確認搭機航廈，和星宇航空一同開啟舒適的飛航旅程。
星宇航空分享，全新的Galactic Lounge座落於桃園機場第二航廈，兩層樓的室內空間總佔地220坪，入口位於三樓出境層D7登機門旁，分別為頭等艙及商務艙兩大區塊。
星宇航空再度攜手「本事設計」，以時空列車的穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行之間的旅程，頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區，整體設計以沈穩的勃根地紅色調，搭配實木及金屬材質展現出沈穩風範。
星宇航空解釋，商務艙空間則以莫蘭迪色系為主調，採用大量線條與弧形設計展現出開闊舒適的氛圍，116席座位分別設置寬敞沙發區及開放式座位區，貴賓室全區皆提供置物櫃、淋浴間、男女洗手間，同時提供免費 Wi-Fi 無線上網服務及充電插座，無論是處理公務、轉機時小歇，或是在踏上下一趟旅程前都能享受美好的休憩時光。
星宇航空提到，全新貴賓室除了提供自助餐檯各式美饌，每位貴賓享有位上單點套餐服務，早餐吃得到府城擔仔麵套餐、松露牛肉迷你小漢堡套餐，頭等艙獨家提供生滾和牛粥套餐、森林莓果法式吐司套餐以及A LA CARTE單點湯品、沙拉、水果及甜點。
另正餐則有台灣特選嘉義雞肉飯、虎咬豬刈包佐四神排骨湯、牛肉壽喜燒以及和風黃金豆腐堡，頭等艙則額外提供照燒雞肉串佐芥末美乃滋套餐、蕃茄干貝義大利麵套餐滿足饕客的胃，響應蔬食生活概念，蔬食餐點則提供佛陀碗套餐。
飲品服務特別由Bar Home主理人阿翔，打造全新的酒品啜飲選擇，常備飲料也備有冷壓果汁、多款冷熱飲、酒精及非酒精類飲品（未成年請勿飲酒） 。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！