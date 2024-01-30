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炎亞綸復出超嗆！不滿偷拍控訴怒飆「法盲」　副業每月爽撈百萬

▲炎亞綸積極復出演藝圈，現身台中擔任一日店長，甜點副業每個月都有百萬元收入。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲炎亞綸積極復出演藝圈，現身台中擔任一日店長，甜點副業每個月都有百萬元收入。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者江芷稜／綜合報導

金鐘主持人炎亞綸去年捲入Metoo事件，遭網紅耀樂指控拍攝、外流親密影片，經過檢方調查，認為當事人知情被拍攝事件，關於妨害性自主及偷拍判決不起訴，仍涉及《兒少法》的「意圖散布少年性影像罪」，雙方可能朝向和解一途，炎亞綸有望擺脫官司，他近日積極準備復出，包括改名、搬家，發展食品副業，並努力捍衛名譽，在IG限時動態狠嗆媒體「法盲」，態度非常強悍。

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▲炎亞綸久違的地震文吸網友朝聖。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸不僅改名、搬家，也恢復了久違的地震文。（圖／炎亞綸臉書）
自從炎亞綸爆發此案後，先是被《鏡週刊》報導求神問卜，找來娛樂圈命理大師改名轉運，將本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」，更將台北市兩處豪宅賣掉，移居到新北市居住，換個心情重新出發。結束手搖飲店後，他也沒有停下腳步，積極研發甜品副業，在粉絲力挺之下，月銷售營業額突破百萬元台幣，本月出席公開活動擠爆店家，堪稱是性騷案中最活躍的藝人。

▲炎亞綸在台大雲林望年會上登台表演。（圖／翻攝炎亞綸IG）
▲炎亞綸去年在台大雲林望年會上登台表演。（圖／翻攝炎亞綸IG）
炎亞綸被控拍攝、散布少年性影像兩罪，士林地方法院昨（29）日二度開庭調解，仍然宣告失敗，和耀樂律師仍未達成共識，但他強調「強制性行為」一案，已獲檢察官不起訴，要媒體、網友們斟酌用字，「沒有做的事情就不要再加在我身上」，看到新聞指他涉嫌偷拍，忍不住在IG動怒狠嗆「法盲」。

▲炎亞綸在限時動態上狠嗆媒體「法盲」。（圖／炎亞綸IG）
▲炎亞綸在限時動態上狠嗆媒體「法盲」。（圖／炎亞綸IG）
耀樂曾被報導索討1200萬元和解金，他事後否認，澄清僅要求炎亞綸捐出700萬元做公益，暗諷「如果有人現在只想著要付出，那我祝福他事業順利」，對炎亞綸仍有不滿。炎亞綸演藝工作目前停擺，去年在節目《嗨！營業中2》鏡頭被削減，不過製作單位坦言，只要他能解決官司問題，就有可能重現螢光幕，顯然高人氣未受官司影響。

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