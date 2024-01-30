周星馳真的回來了！新片《九五二七》開拍　藏「唐伯虎」滿滿細節

蔡淑臻《暴走女外科2》卡關　奪視后認了「我很難討好」

▲蔡淑臻（右三）盼《村裡來了個暴走女外科》順利開拍。（圖／伊林）
▲蔡淑臻（右三）盼《村裡來了個暴走女外科》順利開拍。（圖／伊林）

記者羅凌筠／綜合報導

迎接龍年到來，伊林娛樂藝人蔡淑臻、温昇豪、李杏、張雁名、孫綻、王品澔及亮曦，進棚拍攝新年賀卡照，以《村裡來了個暴走女外科》獲得金鐘獎戲劇節目最佳女主角的蔡淑臻，新年新希望是第2季能順利開拍，「我是一個很難討好的觀眾，相信很多人也是如此，希望第2季能讓大家有驚喜，而不是預料中的劇情。」另外蔡淑臻新的一年接受新挑戰，3月底出席「高雄櫻花季」與樂團「怕胖團」合作演唱，粉絲相當期待，她坦言壓力超大。

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▲温昇豪（前至後）、蔡淑臻、張雁名、李杏、亮曦、王品澔、孫綻拍攝賀年照。（圖／伊林）
▲温昇豪（前至後）、蔡淑臻、張雁名、李杏、亮曦、王品澔、孫綻拍攝賀年照。（圖／伊林）
伊林一哥温昇豪，新的一年仍工作滿檔，同步執行拍攝兩部電影及一部影集，《整外春秋》因劇本需大幅調整，團隊之前先暫停，重新調整後將持續進行；棚拍賀卡當天，温昇豪以全新造型亮相，他表示，過去十幾年來一直瘋狂忙於工作，很少停下來傾聽自己的內心，46歲的他正處三明治人生，演出《開創者》後，更對生老病死有更深的體悟，新造型算是提醒自己應試著改變，慢慢學著與壓力共存，新的一年，他希望多關照自己與自我對話，保留一點時間空間給自己。
 
李杏演出的大愛職人劇《打怪任務》現正播出中，之前曾以《茶金》奪得金鐘獎最佳女配角獎，另《你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314》榮獲加拿大Silver Wave影展最佳長片獎，李杏開心說，「有作品去國外參加影展被肯定，不論大小，真的很開心耶。」她表示，新的一年希望再拿一次獎，「就當做給自己定一個目標，我先許個願，不一定是三金。」農曆年後，李杏已計畫與好友去韓國旅遊，「我人生第一次去韓國！我是歐美派的，連日本都很少去，大家不是瘋狂去日本嗎？我只去過2次，是不是很難相信哈哈。」
 
張雁名去年買房子又生兒子，新的一年，他期待能有好的劇本角色演出。孫綻在八點檔《追分成功》、《少女八家將》、《鹽水大飯店》、《華麗計程車行》及《打怪任務》等都有參與演出，希望新的一年有機會演出武打動作片。 自大學就獨自北上打拚的王品澔，在台北一個人獨居2年，最近弟弟搬來台北與他同住，「父母很擔心我們會吵架哈哈，不過小時候的確會吵架，現在長大了，都互相禮讓。」亮曦參加璀璨之星脫穎而出，近日也參與《追分成功》戲劇演出。

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