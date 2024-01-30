蔡淑臻《暴走女外科2》卡關　奪視后認了「我很難討好」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李杏演出的大愛職人劇《打怪任務》現正播出中，之前曾以《茶金》奪得金鐘獎最佳女配角獎，另《你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314》榮獲加拿大Silver Wave影展最佳長片獎，李杏開心說，「有作品去國外參加影展被肯定，不論大小，真的很開心耶。」她表示，新的一年希望再拿一次獎，「就當做給自己定一個目標，我先許個願，不一定是三金。」農曆年後，李杏已計畫與好友去韓國旅遊，「我人生第一次去韓國！我是歐美派的，連日本都很少去，大家不是瘋狂去日本嗎？我只去過2次，是不是很難相信哈哈。」
張雁名去年買房子又生兒子，新的一年，他期待能有好的劇本角色演出。孫綻在八點檔《追分成功》、《少女八家將》、《鹽水大飯店》、《華麗計程車行》及《打怪任務》等都有參與演出，希望新的一年有機會演出武打動作片。 自大學就獨自北上打拚的王品澔，在台北一個人獨居2年，最近弟弟搬來台北與他同住，「父母很擔心我們會吵架哈哈，不過小時候的確會吵架，現在長大了，都互相禮讓。」亮曦參加璀璨之星脫穎而出，近日也參與《追分成功》戲劇演出。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁