特企／《HIT2》開放新地區！新增全新裝備「護身符」強化施法速度

曾倚仗魔法石的奇蹟 如今卻成為鋼鐵叢林
蒙貝拉，昔日璀璨的機械工學城市，倚仗魔法石的奇蹟進而發展到巔峰。但是，原本以為為城市帶來力量的魔法石，卻如同一顆失控的彗星，席捲而來的能量使城市崩解，成為如今一片蕭瑟的廢墟。在破碎的建築中，仍能看見過往的繁榮痕跡，像是殘破卻宏偉的建築、或是現代科學難以復刻的器具等等，都是「蒙貝拉」曾經的輝煌的遺跡，如今成為被怪物籠罩的工業墓地，令人唏噓。
為了紀念新地區的開放，於 1 月 30 日維護後到 2 月 6 日維護前，遊戲內舉辦「蒙貝拉更新紀念HOT Time」活動，包含蒙貝拉在內，在指定地圖中狩獵會有經驗值獲得量與金幣獲得量增加100%的獎勵。另外於 2 月 4 日到 2 月 5 日，每日於12:00~23:59期間登入《HIT2》將會獲得On Time連線禮物。
這次改版另一重點內容為新增全新道具「護身符」，這個可以在新地區蒙貝拉內透過狩獵怪物獲得，是一樣提升戰力必不可少的道具！「護身符」最主要的功能是提升技能施展速度，例如只要配戴傳說級護身符「亞拉克奈斯護身符」就可以增加10%的施法速度、爆擊傷害增幅3.9%，玩家們可以藉此比其他人更快出手，而且更快的施法速度也意味著提升更高的輸出，將會是影響戰場的新興道具！
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