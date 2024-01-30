中市「阿罩霧舊街」破損填補　宛如貼滿狗皮藥膏

我是廣告 請繼續往下閱讀
市議員張芬郁表示，「阿罩霧舊街」即指民權路、民主街，位處霧峰第一公有市場最熱鬧地段，上午市場人潮甚多，收市後載卸貨車輛進出頻繁，2018年，當地因環境陳舊髒亂、下雨嚴重積水，她和多位民代爭取景觀改善，市府編列900多萬元，進行民權路、民主街的地面鋪設紅磚、電纜線地下化、豎立復古式景觀燈等環境美化，並設置「阿罩霧舊街」牌樓，完工後和霧峰林家連成一氣，煥然一新頗受好評。
張芬郁表示，採用陶磚舖設的地面因車輛進出輾壓，3年前開始出現磚面破損，負責管理維護的霧峰公所已找不到替代的陶磚，只好以柏油壓實填補破損處，由於陶磚破損情況日趨嚴重，整條舊街宛如貼滿狗皮藥膏，這邊一塊那邊一塊。
張芬郁說，更嚴重的是，陸續發生民眾踢到磚塊或跌進裂縫處跌倒，一位80歲阿嬤因跌倒骨折治療中，家屬揚言要求國賠，另位林姓民眾的妻子也因要到市場踩買跌倒，扭傷腳踝復健治療中。
林姓民眾的妻子在日前跌倒扭傷，忿忿說妻子出門去買個菜，經過此處扭傷腳踝，復健時經聽聞多人發生類似情形，他說，這裡不是徒步區根本不適合做紅磚道；兩旁做生意的店家也稱，當年做景觀改善大家很開心，但地面選擇用紅磚材質讓他們傻眼，不僅工期長，擔心磚面破損的問題也真的發生。
霧峰公所區長白峨嵋表示，民權路、民主街約200多公尺，因為此處無法禁止車輛禁入，重車壓輾難免造成紅磚破損，由於找不到相同材質也不可能開模造磚，為了講求修補時效，只好以柏油做為填補材料，公所已初步委託估算刨除重舖路面預算，希望凝聚居民意見進行施作。
白峨嵋表示，跌倒受傷的民眾，曾前往探視，目前尚在治療中，家屬曾到公所詢問國賠程序，就待治療告一段落，再協調賠償事宜。