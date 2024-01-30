龍年別忘安太歲！2024犯太歲生肖出爐、開運攻略：在家也能安太歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
太歲最早是星辰信仰，不過有點奇特的是這顆歲星是一顆虛擬星，是藉由木星的行進軌跡虛擬出來以計算時間的星體，只不過歲星走的路線與木星剛好完全相反。
隨著時間的演變，太歲也逐漸人格化，以天干地支相配後出現了六十甲子太歲，以及太歲首領殷郊大元帥，有些廟宇則會祭祀被視為北斗眾星之母的斗姆元君。六十太歲則各有姓名，外型也不一樣，道教信仰認為，每一年都有一位太歲星君值年，掌管當年度人間的禍福等事，也就是說每個生肖每六年會犯一次太歲。
民俗中流傳，當太歲運行到某個生肖的位置，就會對該生肖的運勢造成影響，這就是「犯太歲」。
【犯太歲運勢差？】
俗話說「太歲當頭做，無災恐有禍」，由於太歲是天神中最尊者，所在的方現也是相當尊貴、吉利，因此當自己的生肖和太歲星相同時，就需要安太歲、消災，因此有一種說法認為，犯太歲的生肖在當年度都是走大運，只是這個大運有好有壞，所以需要請太歲星君與斗姆元君一起化解。
【2024年誰需要安太歲？】
命理專家楊登嵙提醒，生肖「屬龍」為值太歲，「屬狗」為沖太歲，兩者統稱犯太歲或本命年；而生肖「屬牛、羊」稱為偏沖太歲，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。
【龍年安太歲最佳時機】
農曆12月24日至正月15日，國曆為年2月3日至2月24日前
【安太歲方法】
民眾可以到信任的廟宇購買安太歲服務，填寫安太歲疏文，就會由廟方統一處理；也有不少廟宇提供線上安太歲服務，免到場就能幫自己、家人安太歲，此外，《NOWnews》也整理了在家中安太歲的方法，只要按照以下步驟進行即可
一、取得太歲符。
太歲符其實不難取得，有不少廟宇會免費讓信眾領取，在大部分的農民曆也找的到太歲符的蹤跡，通常是一張深紅色的符紙，上面書寫的當年度的值年太歲名諱，將太歲符用剪刀整齊剪下即可。
二、尋找家中供奉太歲之處
如果家中有神明廳最好，向家神與祖先稟報後，再將太歲符以雙面膠或透明膠帶貼在神像坐向的左方，同時注意太歲符的高度不要高過神像。若家中沒有神明廳，找一個明亮、乾淨的牆面即可，將太歲符貼在高過自己視線的地方，但盡量避免面向廁所與浴室。
三、記得定時參拜並保持太歲符週遭清淨。
定時參拜是最基本的，雙手合十參拜即可，如果太歲符安於神案之上，在祭拜家神、祖先時跟著一起祭拜，可以點香，亦有人會定時為太歲星君更換供茶、供品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。