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龍年別忘安太歲！2024犯太歲生肖出爐、開運攻略：在家也能安太歲

▲太歲星君共有六十位，每六十年為一個輪值年，也就是說每個生肖每六年會犯一次太歲。（示意圖／NOWnews資料照）
▲太歲星君共有六十位，每六十年為一個輪值年，也就是說每個生肖每六年會犯一次太歲。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆春節到來期間，別忘先把安太歲事宜打點好，以免連假歡喜走春、開工太忙，一不小心錯過最佳安太歲時機，2024年歲次甲辰年，生肖屬龍為「值太歲」，屬狗為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。這兩個生肖的人要安太歲、點太歲燈；而生肖屬牛羊稱為「偏沖太歲」若是擔心運勢受阻也可以到廟宇安太歲、點燈，雖然科技化時代來臨，廟宇提供線上安太歲超方便，不過事實上在家也能自己安太歲，關於安太歲懶人包、開運秘訣、習俗一次看。

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【犯太歲是什麼意思？】

太歲最早是星辰信仰，不過有點奇特的是這顆歲星是一顆虛擬星，是藉由木星的行進軌跡虛擬出來以計算時間的星體，只不過歲星走的路線與木星剛好完全相反。

隨著時間的演變，太歲也逐漸人格化，以天干地支相配後出現了六十甲子太歲，以及太歲首領殷郊大元帥，有些廟宇則會祭祀被視為北斗眾星之母的斗姆元君。六十太歲則各有姓名，外型也不一樣，道教信仰認為，每一年都有一位太歲星君值年，掌管當年度人間的禍福等事，也就是說每個生肖每六年會犯一次太歲。

民俗中流傳，當太歲運行到某個生肖的位置，就會對該生肖的運勢造成影響，這就是「犯太歲」。

【犯太歲運勢差？】

俗話說「太歲當頭做，無災恐有禍」，由於太歲是天神中最尊者，所在的方現也是相當尊貴、吉利，因此當自己的生肖和太歲星相同時，就需要安太歲、消災，因此有一種說法認為，犯太歲的生肖在當年度都是走大運，只是這個大運有好有壞，所以需要請太歲星君與斗姆元君一起化解。

【2024年誰需要安太歲？】

命理專家楊登嵙提醒，生肖「屬龍」為值太歲，「屬狗」為沖太歲，兩者統稱犯太歲或本命年；而生肖「屬牛、羊」稱為偏沖太歲，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。

▲屬龍的人明年遇到本命年以及犯太歲，務必要去廟裡安個太歲寶平安。（圖／翻攝自pixabay）
▲2024年生肖龍、狗兩者統稱犯太歲或本命年，務必要去廟裡安個太歲保平安；生肖「屬牛、羊」稱為偏沖太歲，有的廟宇也會幫信眾安太歲。（圖／翻攝自pixabay）
【龍年安太歲最佳時機】

農曆12月24日至正月15日，國曆為年2月3日至2月24日前

【安太歲方法】

民眾可以到信任的廟宇購買安太歲服務，填寫安太歲疏文，就會由廟方統一處理；也有不少廟宇提供線上安太歲服務，免到場就能幫自己、家人安太歲，此外，《NOWnews》也整理了在家中安太歲的方法，只要按照以下步驟進行即可

一、取得太歲符。

太歲符其實不難取得，有不少廟宇會免費讓信眾領取，在大部分的農民曆也找的到太歲符的蹤跡，通常是一張深紅色的符紙，上面書寫的當年度的值年太歲名諱，將太歲符用剪刀整齊剪下即可。

二、尋找家中供奉太歲之處

如果家中有神明廳最好，向家神與祖先稟報後，再將太歲符以雙面膠或透明膠帶貼在神像坐向的左方，同時注意太歲符的高度不要高過神像。若家中沒有神明廳，找一個明亮、乾淨的牆面即可，將太歲符貼在高過自己視線的地方，但盡量避免面向廁所與浴室。

三、記得定時參拜並保持太歲符週遭清淨。

定時參拜是最基本的，雙手合十參拜即可，如果太歲符安於神案之上，在祭拜家神、祖先時跟著一起祭拜，可以點香，亦有人會定時為太歲星君更換供茶、供品。

▲2024龍年太歲符。（圖／翻攝自嘉義市泰興宮粉專）
▲2024龍年太歲符，上面書寫的當年度的值年太歲名諱。（圖／翻攝自嘉義市泰興宮粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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