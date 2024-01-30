中華職棒／陳金鋒總仔超嚴格！范國宸揭私下一面 當100分的隊長
今年富邦悍將隊長一職由范國宸續任，不僅為自己設定「全勤出賽」的目標，在與總教練陳金鋒的互動之中，獲得鋒總寶貴的建議，范國宸表示，陳金鋒是很嚴謹的教練，但私底下都會關心球員，也發現彼此的想法非常契合。
記者路皓惟/嘉義報導
談及與陳金鋒總教練的互動，范國宸表示，雖然他們此前不太熟悉，但幾次對話後，發現彼此的想法非常接近，他說：「總教練陳金鋒在場上非常嚴謹，也會細心觀察打擊和守備的細節，私底下則會關心球員的近況，積極幫忙球員解決問題。」
作為富邦悍將隊長，陳金鋒也給予范國宸寶貴建議：「他告訴我不要給自己太大壓力，在場上做好該做的事，球員們會看著我，只要我能把工作做好，適時去提醒隊友，他覺得這樣就是100分。」
新賽季的目標為「全勤出賽」，范國宸表示，一整季的比賽中，自然會遇到高低潮，過去三年中，他學會了如何調整身體和心理狀態，每天為自己設定目標並做好準備，盡力打出好的比賽內容。
該如何帶隊實踐富邦悍將年度口號「Go Stronger！夠悍」精神，范國宸認為，透過春訓累積良好的訓練方式，使球員們更有信心，在場上展現出優勢。
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