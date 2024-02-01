捕獲野生寶可夢「臭臭泥」？內行人揭真相竟是20年前神級角色

網友以「就決定是你了臭臭泥」為題，po出一張深紫色毛茸茸生物背影，驚呼竟然在路上補獲野生寶可夢臭臭泥，如此稀有的場景令他忍不住發文分享，讓不少人又驚又喜，直呼「還等什麼? 寶貝球快丟啊!」！
不過有眼尖的網友發現是烏龍一場，表示這個神秘生物並非臭臭泥，而是麥當勞經典人物之一「奶昔大哥」，紫色絨毛巨大身體搭上憨厚可愛的表情是不少人童年美好回憶，內行人趕緊解釋「臭臭泥不長這樣啦，這是退休多年的奶昔大哥啦！」、「臭~臭~~ 奶昔大哥也太Q 」、「哇咧～有夠懷念的啦！這是奶昔大哥嗎？漢堡神偷在哪？」，也有人笑說看來原po年紀很輕，不知道他其實是20年前的麥當勞角色。
說起麥當勞經典吉祥物除了廣為人知的麥當勞叔叔，其實還有身穿黑白條紋服、戴著黑色眼罩的「漢堡神偷」；紫色毛茸茸倒三角大個「奶昔大哥」，以及綁著雙辮子、穿著粉紅色連身褲的大鳥姐姐，「四大天王」當年可說是孩子們的偶像，可惜多年後其他三位都「退休」，不再看到他們身影，剩下麥當勞叔叔獨自帶給孩子們歡樂，不過對於20年前的孩童來說，四位角色永遠是最美好的回憶，有網友感概「如果他們合體站在我面前真的會哭出來」，如今竟然發現奶昔大哥身影，也紛紛讓網友敲碗麥當勞經典角色全員回歸的那天。
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