Toyz吃飯頭被打破！「鄉民女神」潔哥：兩人都有錯 想介紹他植髮
有「鄉民女神」美名的網紅李秉潔（潔哥）今（30）日出席醫美診所開幕活動，被問及近來超哥（黃伯超）毆打Toyz（椅子、劉偉健）的事件，潔哥不選邊站，認為雙方都有錯，「我覺得嘴臭是一回事，但是打人又是另外一回事，有時候遇到酸民我們想打他們也不能真的揍，各有錯誤的地方。」
記者楊穎軒／台北報導
而「情色教主」雪碧發聲力挺超哥，批Toyz「嘴那麼臭，會被打也是應該的」被Toyz在直播中辱罵，雪碧氣得委任律師提告，對於網紅界頻頻開新戰場，潔哥表示：「我覺得不要亂說比較好，別人的事不關我事，我吃瓜就好。」
身為一名女兒的媽媽，潔哥認為網紅在直播中口無遮攔不太好，「畢竟很多人都會看到，不要在公共場合講這些話比較好」，得知昨天Toyz出席反毒公益活動，潔哥有些驚訝，直言台灣人真的很寬容又有愛，「希望他以後不要再犯了！」還說要介紹頭皮受傷而禿頭的Toyz來植髮。
※【NOWnews 今日新聞
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