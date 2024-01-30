內幕／維持主體性！民眾黨傾向一致投票 避免被貼小藍或小綠標籤
後天就是立法院長選舉，藍綠兩陣營立委席次相差不多，握有8票的民眾黨將是關鍵。黨主席柯文哲今（30）早找8席立委開會，據了解，會中有共識會有一致動作，目前傾向不會特別投藍或投綠，會投民眾黨自己的人選，至於是要投誰，這兩天仍會繼續觀察局勢，隨時都可能再變動。
記者何哲欣／台北報導
知情人士透露，昨天國民黨的韓國瑜江啟臣，以及民進黨的游錫堃蔡其昌都來拜會，但蔡其昌與民進黨團總召柯建銘都對民眾黨的國會改革方案有意見，且柯建銘對民眾黨立委態度輕蔑，民眾黨不可能支持民進黨，但要維持民眾黨的主體性，也不可能直接投給韓國瑜江啟臣，最好的方案，還是投給自己的人選。
不過該人士也說，投給自己人也有兩種方式，一是一致投給同一人，一是每個人都投票給自己，藉此測試黨籍立委是否會有人跑票，不過後者可能性較低。
此外，因藍綠票數實在太接近，若立法院長需要進入第二輪投票，民眾黨可能就不會領票，不參與第二輪投票，而若國民黨自己跑票，韓國瑜未當選，江啟臣同進退，退選副院長，下午的副院長投票，民眾黨應該也不會參與。
至於是否擔心被說暗助國民黨、挺韓國瑜？該人士說，現在朝野協商全程公開，不像過去朝野協商常被詬病是密室協商，其實誰當立法院長，差異不大，重點還是民眾黨必須維持自己的主體性，且國民黨本來就是最大黨，韓國瑜當選立法院長也算合理。