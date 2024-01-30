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高流「金呱閃閃」迎小鴨　即日起至2/25市集馬戲同步登場

▲2024高雄燈會「金呱閃閃燈光展演「金呱閃閃」燈光展演，自即日起至2月25日每天晚間6點起，每隔30分鐘演出一場，最後一場展演時間為晚上 10 點。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲2024高雄燈會「金呱閃閃燈光展演「金呱閃閃」燈光展演，自即日起至2月25日每天晚間6點起，每隔30分鐘演出一場，最後一場展演時間為晚上 10 點。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園27日在愛河灣盛大登場，高雄流行音樂中心為配合為期一個月的活動，除規劃每晚六至十時的「金呱閃閃」燈光展演，更精心募集各地美食舉辦特色市集、快閃店，即日起至2月25日活動期間，除除夕公休一天，每天都熱鬧，歡迎全國各地小鴨迷們來到愛河灣，跟黃色小鴨打招呼，欣賞動態燈光展演，親身感受愛河灣港灣景色的巨大轉變。

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▲這次展演除港區河岸、高流建築群等化身夢幻光影場景，此次也將剛啟用不久的「高雄港埠旅運中心」納入光影展演。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲這次展演除港區河岸、高流建築群等化身夢幻光影場景，此次也將剛啟用不久的「高雄港埠旅運中心」納入光影展演。（圖／高雄流行音樂中心提供）
高雄市長陳其邁表示，2024高雄燈會以「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主題，特邀兩隻重量級嘉賓「黃色小鴨」登陸愛河灣，高雄也運用愛河灣智慧燈光讓高流場域再次化身光影展演舞台，迎接兩隻黃色小鴨的到來，也讓每位到訪高雄燈會的市民朋友們，從早到晚都能看見港都不一樣的迷人氛圍，兩隻黃色小鴨也以更多獨特的面貌與大家相見，邀請大家年節到高流走走逛逛，近距離觀賞黃色小鴨的超萌魅力。

▲高流負責規劃設計的「金呱閃閃」燈光展演，延續去年10月「台灣文化科技大會TTXC」燈光動態展演的磅礡氣勢。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲高流負責規劃設計的「金呱閃閃」燈光展演，延續去年10月「台灣文化科技大會TTXC」燈光動態展演的磅礡氣勢。（圖／高雄流行音樂中心提供）
高雄市政府文化局局長王文翠表示，本次高流負責規劃設計的「金呱閃閃」燈光展演，延續去年10月「台灣文化科技大會TTXC」燈光動態展演的磅礡氣勢，入夜後不僅黃色小鴨旁的碼頭會亮起應景的黃色燈光，傳遞高雄冬天陽光下的溫暖港灣景象，也透過黃色光芒烘托溫暖力量。

燈光展演總策畫的高流執行長丁度嵐表示，這次展演除港區河岸、高流建築群等化身夢幻光影場景，此次也將剛啟用不久的「高雄港埠旅運中心」納入光影展演的一部分，在外觀極具特色的旅運中心頂樓設有50盞燈光，向天空延伸的光束，神祕科幻的開合效果，強化地標性，裙樓除了有外打燈光，另有雷射勾勒建築線條，27日晚間首次公開後，即引發民眾及網路熱烈討論。「金呱閃閃」燈光展演即日起至2月25日每天晚間6點起，每隔30分鐘演出一場，最後一場展演時間為晚上10點。 

為讓民眾在燈會期間有更多元的體驗，高流在戶外海風廣場推出「搧海風siàn hái-hong」藝文市集，靠近輕軌光榮碼頭站的鯨魚堤岸也有「食濱小趕集」，即日起至2月25日，每天下午3點至晚間9點 與大家見面（除夕休息，初一至初五下午2點營業），此外，除了原先就進駐在海豚步道上的木木咖啡及比爾比夫，期間限定快閃的BunBun棒棒、聚珍臺灣、TANPOPO日本新春文化祭典也將共襄盛舉，邀民眾在無敵海景前享受美食及質感好物；每周六、日及初一至初五，在海風廣場與珊瑚礁群堤岸，則有精采絕倫的「馬戲快閃」上演，讓歡樂氛環繞整個高流港灣。 

高流提醒，燈會期間愛河灣周邊道路每天下午 3點至10點 將進行交通管制，周邊停車位有限，想看小鴨的民眾，可搭乘捷運至「鹽埕埔站」或「市議會站」，或搭乘輕軌至「光榮碼頭站」、「真愛碼頭站」，其中高雄輕軌「光榮碼頭站」在假日活動期間，從中午12點起至晚間10點採取列車過站不停措施，請旅客於前、後站下車，步行前往會場。

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