獨家／浦韋青曾找來李多慧！卻涉嫌背信　樂天桃猿球團早就知情

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曾找來林襄、李多慧、浦韋青很有能力
浦韋青算是台灣職棒的專業經理人，對於行銷、商品、球團經營，甚至主場規劃、異業合作相當有經驗，在他任期也找來林襄、李多慧等啦啦隊女神，每一年都有新的變化，並計劃幫女孩出專輯、打歌、製作商品。
《NOWnews今日新聞》獨家訪問到相關人士，他透露，「其實球團對他的容忍度很高，也因為他的專業，帶來很多資源。」
樂天球團忍耐已久、相關人士透露原因
不過浦韋青因為此事件，可能也要被迫離開樂天球團，甚至被資遣，相關人士認為，「球團對他的行為跟相關動作都已經有所掌握，但最後可能雙方理念還是有所出入，所以才會爆出來。」
浦韋青在La New時期，就跟好友劉玠廷一起討論如何幫球團行銷等業務，但離開大高雄後，到了桃園，甚至到樂天桃猿接手，他都還在球團工作。如今卻發生類似「背信」等事件，相關人士認為，「這對樂天也是很傷，尤其是形象部分，但樂天桃猿應該是為了要重新整頓球隊，才可能出手，也算是不得已的方式。」
浦韋青自2012年接任桃猿隊副領隊之後，創造「主題日」式的球場行銷活動，改組桃猿啦啦隊，如今以「樂天女孩」聞名海外，可惜卻因相關事件離開球壇，也讓人感到遺憾。
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