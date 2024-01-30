打擊選舉假訊息！全球50多國迎大選年　美聯社：台灣樹立榜樣

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有關於計票舞弊的謠言開始盛行，許多無證據的傳言指出，有人偽造選票、選務人員誤計票，導致選舉結果歪曲。有一段廣為流傳的影片當中，一名計票的女性誤將選票列入錯誤的候選人欄位，這則影片釋出明確的訊息，就是這場選舉不可信選舉結果造假，但事實並非如此。
在台灣，對於假訊息的回應相當迅速。事實查核小組揭穿了這些假訊息，而中選會則召開記者會，反駁關於選舉偏差的說法。擁有超過60萬追蹤者的呱吉等網紅，也在YouTube上發布影片，說明如何計票。
事實查核團體發現，顯示計票人員計票錯誤的影片已經遭到選擇性編輯。據台灣獨立事實查核網站MyGoPen，當時投票所有民眾發現該名女性的錯誤，選務人員當下立即修正。但這只是需要被事實查核的數十隻影片當中的其中一隻。
非營利組織「台灣事實查核中心」董事兼執行長邱家宜表示，「我認為有些人真的相信這個（假消息）。而當選舉結果出爐，他們覺得事有蹊蹺。」
報導稱，現任民進黨籍副總統賴清德在大選中擊敗了民眾黨的柯文哲和國民黨的侯友宜，贏得了大選，這場選舉被視為對兩岸關係的公投。柯文哲的支持者在TikTok等平台上廣泛分享了這些有關於選舉舞弊的影片。在選舉結果出爐前，許多人認為網路聲量極高的柯文哲可能會在競選中爆冷出線。台灣事實查核中心揭穿了多段涉選民詐欺的影片，其中包括另外一段記錄了計票人員犯下的人為錯誤，而這些影片的來源尚不清楚。
據台灣民主實驗室（Doublethink Lab）的研究，中國在台灣選舉前，發布了一系列假訊息，其中大部分內容試圖破壞人民對執政黨民進黨的信心，另外也針對美國對台灣的支持，使大眾認為美國不是一個值得信任的合作夥伴。
華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位認證實驗室（Digital Forensic Research Lab.）研究員蒂柏特（Kenton Thibaut）指出，台灣之所以能夠有效因應中國的假消息，部分是因為當地認知到這項威脅有多嚴重。
今年，有佔全球一半人口的50多個國家將舉行大選，從印度到墨西哥，從英國到俄羅斯，選舉結果將考驗民主和威權國家領袖的能力。《美聯社》報導稱，在抵禦假消息的方面，包括來自中國及國內的假消息，台灣為今年進行選舉的其他民主國家樹立了榜樣。