▲中西醫合作固骨本，健保有條件給付龜鹿二仙膠！　適應症看這

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符合這些條件 每兩年應進行骨質密度檢查南投醫院骨科林昱成醫師建議，女性大於50歲、男性大於60歲及有相關危險因子的人，每兩年需安排骨質密度檢查，預防及提早治療骨質疏鬆症。他表示，患有骨質疏鬆症的病人常會因為跌倒就造成骨折，而骨折就容易導致失能風險。
中醫看待骨質疏鬆症 腎氣、腎精維護南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，古代中醫中並無「骨質疏鬆症」一詞，然而從《黃帝內經．素問痿論篇》中︰「腎氣熱，則腰脊 不舉，骨枯而髓減，發為骨痿」，可見其症狀與骨質疏鬆症類似。在中醫觀點中，腎主骨生髓，骨質的好壞主要靠腎氣、腎精來維護，故在治療方針上也以補腎為主，其中最著名廣告最常聽到的就是「龜鹿二仙膠」。
龜鹿二仙膠這樣製成 強筋健骨聖品賴卉蓮醫師說明，龜鹿二仙膠主要是由龜板、鹿角、人參及枸杞熬製而成，也被稱之為四珍膠。《本草綱目》記載龜鹿皆靈而壽，久服可以延年益壽。《醫方考》也記述「龜、鹿稟陰氣之最完者，其角與板，又其身聚氣之最勝者，故取其膠以補陰精」。可見龜鹿二仙膠自古就被視為是強筋健骨、補氣血及滋陰補陽的聖品。其中鹿膠含有豐富膠質、碳酸鈣、磷酸鈣，且與龜板含有多種胺基酸，可預防骨質疏鬆症狀；而人參與枸杞補氣血、明目保肝，可提升免疫功能。
健保有條件給付龜鹿二仙膠 適應症有這些近年來全民健康保險開始有條件給付龜鹿二仙膠，研究指出，龜鹿二仙膠對於男女不孕、65歲以上的退化性骨關節炎、骨質疏鬆症及停經時的更年期症候群皆可有改善或緩解的功效，有符合以上的適應症經過檢查、診斷後，中醫師才能健保開立龜鹿二仙膠。
非所有體質都適合 切勿自行購買服用需注意的是，龜鹿二仙膠為補益之劑，並非所有體質或所有身體狀況都適合服用。體質偏熱性或是陰虛有熱的患者，吃了反而容易上火，尤其是體內正在發炎狀態、感染者，更應避免食用以免加重症狀。此外，龜鹿二仙膠較為滋補黏膩，容易礙胃，對於腸胃功能較紊亂的患者，不但無法吸收反而是額外的負擔，服用前應先將腸胃機能調理好有需要再行服用。
南投醫院提醒，切勿自行購買藥物服用，以免因不適合體質而傷身，不論是中藥還是西藥，皆需經過專業醫師在評估個別狀況之後，依據醫囑服用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60709
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