聯發科新竹高鐵辦公大樓動土　 蔡明介盼政府有更多政策支持

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聯發科指出，大新竹地區為科技業高度聚集地，高鐵新竹站前面積約5,252坪的專二區，為高鐵站旁少數尚未開的基地，聯發科考量中長期業務展及其交通便利性，2年前自交通部道局標得該區開發經營權，除了可容納3000人的综合辦公大樓，更開放地面層供大眾使用，創造綠色智慧城市新地標。
該大樓以台灣黃金級EEWH綠建築標章規格打造，透過自然採光、外殼遮陽系統、自然通風排氣與智慧照明、環控與節水系統等低耗能建築工法，以低碳永續的設計實踐聯發科技永續發展願景。
聯發科表示，該大樓為地上12層、地下5層，計畫於2027年落成，落成後可容納3000人。另外，該基地內原有百年榕樹和「十三甲伯公廟」，聯發科將建築融入城市，打造成老樹人文公園與市民廣場供民眾休憩，屆時空中連通橋也會連接高鐵新竹站，甚至延伸到大樓後方的新竹生物醫學園區。
聯發科董事長蔡明介表示，公司興建新竹高鐵辦公大樓，代表對台灣IC設計產業的堅定承諾與對台灣科技業的發展信心，新竹高鐵辦公大樓希望可吸引更多人才，為台灣IC設計產業未來持續努力。
蔡明介也說台灣IC設計產業在國際上具備重要地位，過去多有企業界投資及政府支持，希望政府能對台灣IC設計產業有更好的政策支持，幫助台灣IC設計產業取得更好的地位。另外，針對大家關注的AI市況，執行長蔡力行表示，今年天璣9300在AI手機領域會取得很好的成績，新一代晶片也準備好了，將在今年第4季發表，營運有信心再創高峰。