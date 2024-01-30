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聯發科新竹高鐵辦公大樓動土　 蔡明介盼政府有更多政策支持

▲聯發科技新竹高鐵辦公大樓今日（30）開工動土，聯發科技董事長蔡明介（右）與執行長蔡力行（左）一同出席。（圖／聯發科提供）
▲聯發科技新竹高鐵辦公大樓今日（30）開工動土，聯發科技董事長蔡明介（右）與執行長蔡力行（左）一同出席。（圖／聯發科提供）

記者許家禎／台北報導

聯發科今 (30) 日舉行新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，該基地自2022年取得後，以4大城市概念打造成結合辦公區與城市空間的綜合辦公大樓，預計建置地上12層、地下5層大樓，估於2027年落成，落成後可容納3000人。聯發科董事長蔡明介表示，該大樓代表公司對台灣IC設計產業的堅定承諾，希望可以吸引更多人才，也期盼政府能對台灣IC設計產業有更好的政策支持。

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聯發科新竹高鐵辦公大樓今日舉行動土典禮，包括聯發科董事長蔡明介、聯發科執行長蔡力行、行政院副院長鄭文燦、經濟部部長王美花、新竹縣縣長楊文科都到場參與。

聯發科指出，大新竹地區為科技業高度聚集地，高鐵新竹站前面積約5,252坪的專二區，為高鐵站旁少數尚未開的基地，聯發科考量中長期業務展及其交通便利性，2年前自交通部道局標得該區開發經營權，除了可容納3000人的综合辦公大樓，更開放地面層供大眾使用，創造綠色智慧城市新地標。

該大樓以台灣黃金級EEWH綠建築標章規格打造，透過自然採光、外殼遮陽系統、自然通風排氣與智慧照明、環控與節水系統等低耗能建築工法，以低碳永續的設計實踐聯發科技永續發展願景。

聯發科表示，該大樓為地上12層、地下5層，計畫於2027年落成，落成後可容納3000人。另外，該基地內原有百年榕樹和「十三甲伯公廟」，聯發科將建築融入城市，打造成老樹人文公園與市民廣場供民眾休憩，屆時空中連通橋也會連接高鐵新竹站，甚至延伸到大樓後方的新竹生物醫學園區。

聯發科董事長蔡明介表示，公司興建新竹高鐵辦公大樓，代表對台灣IC設計產業的堅定承諾與對台灣科技業的發展信心，新竹高鐵辦公大樓希望可吸引更多人才，為台灣IC設計產業未來持續努力。

蔡明介也說台灣IC設計產業在國際上具備重要地位，過去多有企業界投資及政府支持，希望政府能對台灣IC設計產業有更好的政策支持，幫助台灣IC設計產業取得更好的地位。另外，針對大家關注的AI市況，執行長蔡力行表示，今年天璣9300在AI手機領域會取得很好的成績，新一代晶片也準備好了，將在今年第4季發表，營運有信心再創高峰。


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