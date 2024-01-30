一抱泯恩仇！韓國瑜「愛的抱抱」超有用　超暖舉動化解對手心結

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韓國瑜曾代表國民黨參選總統，2019年5月，前總統馬英九參加韓國瑜在三重造勢活動時，致詞被韓國瑜進場打斷，還被韓粉噓，韓國瑜挨批無理，幾天後，兩人參加「國民黨台北市里長服務促進會授證典禮」，結果馬英九提前抵達，更上演10分鐘快閃，兩人互不見面，被認為有心結。
不過之後大陸台商秋節聯誼茶會在君悅酒店登場，主辦單位特別將兩人安排到同桌，避免再被外界做文章，韓國瑜也特別提早半小時到，一進會場就跟正坐在台下的馬英九握手，馬上台致詞時韓國瑜也站在一旁，更主動擁抱馬英九，破除不合傳言。
【韓國瑜v.s.侯友宜】
韓國瑜競選總統時，新北市長侯友宜不願擔任新北主委，韓在三重造勢時，侯也未出席。2024換侯友宜競選總統，韓國瑜一開始未明白表態，也被外界解讀是兩人心結。去年7月，國民黨全代會通過徵召侯友宜參選總統，侯友宜當面向韓國瑜致歉。而全代會一開始，韓國瑜到場時，侯友宜就主動擁抱韓國瑜，之後兩人一起受訪，侯友宜再度擁抱韓國瑜。
【江啟臣v.s.朱立倫】
江啟臣曾任國民黨主席，但在2021年9月競選連任時，敗給現任主席朱立倫。兩人在交接前在國民黨智庫國政基金會深談近70分鐘，之後面對媒體受訪，也互相擁抱，稱兩人不會尷尬、沒有心結，未來會團結一致對外。
【馬英九v.s.王金平】
2013年馬英九任內與時任立法院長王金平「馬王政爭」，馬英九指控王金平關說，兩大咖互鬥，重創國民黨聲勢。之後在黨中央的行政立法研討會，馬王兩人在藍委的要求下，公開擁抱，但互動仍相當尷尬。
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