小港高中寒假超精彩　多元營隊大學科系初體驗

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校長薛鈺勤也參與社會類組的「大傳營」擔任受訪者，讓同學體驗採訪過程，學習訪談技巧，並利用AI輔助寫稿與剪輯影片，自力完成一份採訪影片；另一項「財金營」教授在課堂上模擬投資現場，同學拿著鉛筆寫下投資標的，投資獲利的人嗨翻天。
「英語營」中外籍教師與校內教師輪番上陣，帶領學生進行主題討論與分組發表；還有「新住民語營」越籍老師帶著同學寫越語春聯、製作越南春捲與法國麵包，並邀請新住民協會理事長與家長們一同走進課堂，一同體驗越南文化。
在自然類組的「醫藥營」中物理治療系教授拿著骨骼模型，帶同學認識身體骨骼與肌肉間的關係與連結，「護理系」教授則讓同學實際體驗醫療實務工作內容；「資訊營」在電腦前學習大學程式設計和檢測課程的先修。
此外，「文史踏查營」將在2月1日走出校門、踏上旗津，由當地文史工作者帶領同學搭乘渡輪、走跳旗津，除了實地走訪天后宮、臨水宮與長老教會，認識旗津聚落的信仰，也將拜訪耆老，深入了解旗津聚落的歷史興衰。
校長薛鈺勤表示，今年校內寒假營隊報名瞬間額滿，高一到高三的同學熱烈響應，校方與大學端聯繫後達成共識加開名額，讓積極想參加營隊的同學都順利錄取。同時由校內師資協助同學交出一份充實且完整的學習歷程，剛考完學測的高三同學也能在營隊中備齊學習成果，迎戰開學後的大學科系個人申請。