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小港高中寒假超精彩　多元營隊大學科系初體驗

▲ 小港高中今年起與高雄多所大學與科大合作，將不同學群的課程引進校內，自辦多元體驗營隊。（圖／高市府教育局提供）
▲ 小港高中今年起與高雄多所大學與科大合作，將不同學群的課程引進校內，自辦多元體驗營隊。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

寒假剛開始，小港高中今年與多間大學合作，針對校內四大班群的學生，分別開辦醫藥、財金、土木機械、程式設計、英語文、大傳、文史踏查等營隊。小港高中校長薛鈺勤說，為了讓同學不必舟車勞頓，也不必花費報名費，今年起與高雄多所大學與科大合作，將不同學群的課程引進校內，自辦多元體驗營隊，讓各班群的同學都有機會實際探索自己的興趣。

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▲ 小港高中寒假自辦多元體驗營隊，讓各班群的同學都有機會實際探索自己的興趣。（圖／高市府教育局提供）
▲ 小港高中寒假自辦多元體驗營隊，讓各班群的同學都有機會實際探索自己的興趣。（圖／高市府教育局提供）
小港高中寒假的校園很「熱鬧」，「土木營」教授帶著無人機與百萬探管儀器「透地雷達」、「3D立體掃描儀」等土木測量儀器來到小港高中，讓同學在校園裡實際手持儀器勘測校舍的鋼筋密度、樑柱強度，並利用雷達掃讀出校地下的管線分佈，同時也藉由無人機與3D立體掃描儀來拍攝整體建築。

▲ 小港高中寒假自辦多元體驗營隊，讓各班群的同學都有機會實際探索自己的興趣。（圖／高市府教育局提供）
▲ 小港高中寒假自辦多元體驗營隊，讓各班群的同學都有機會實際探索自己的興趣。（圖／高市府教育局提供）
校長薛鈺勤也參與社會類組的「大傳營」擔任受訪者，讓同學體驗採訪過程，學習訪談技巧，並利用AI輔助寫稿與剪輯影片，自力完成一份採訪影片；另一項「財金營」教授在課堂上模擬投資現場，同學拿著鉛筆寫下投資標的，投資獲利的人嗨翻天。

「英語營」中外籍教師與校內教師輪番上陣，帶領學生進行主題討論與分組發表；還有「新住民語營」越籍老師帶著同學寫越語春聯、製作越南春捲與法國麵包，並邀請新住民協會理事長與家長們一同走進課堂，一同體驗越南文化。

▲ 小港高中寒假自辦多元體驗營隊，讓各班群的同學都有機會實際探索自己的興趣。（圖／高市府教育局提供）
▲ 小港高中寒假自辦多元體驗營隊，讓各班群的同學都有機會實際探索自己的興趣。（圖／高市府教育局提供）
在自然類組的「醫藥營」中物理治療系教授拿著骨骼模型，帶同學認識身體骨骼與肌肉間的關係與連結，「護理系」教授則讓同學實際體驗醫療實務工作內容；「資訊營」在電腦前學習大學程式設計和檢測課程的先修。

此外，「文史踏查營」將在2月1日走出校門、踏上旗津，由當地文史工作者帶領同學搭乘渡輪、走跳旗津，除了實地走訪天后宮、臨水宮與長老教會，認識旗津聚落的信仰，也將拜訪耆老，深入了解旗津聚落的歷史興衰。

校長薛鈺勤表示，今年校內寒假營隊報名瞬間額滿，高一到高三的同學熱烈響應，校方與大學端聯繫後達成共識加開名額，讓積極想參加營隊的同學都順利錄取。同時由校內師資協助同學交出一份充實且完整的學習歷程，剛考完學測的高三同學也能在營隊中備齊學習成果，迎戰開學後的大學科系個人申請。

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