Gogoro旗艦新車Pulse優惠公開 2條件購車現折「4000」！該換車了
Gogoro今（30）日終於正式亮相新款旗艦車「Gogoro Pulse」，提供三種車款，包含Gogoro Pulse、 Gogoro Pulse Pro、 Gogoro Pulse Ultra，售價10萬9800元起，預計2024年Q2下旬開始交車。並於即日起至 2/29展開預購，只要在官網完成線上支付3,000 元並於指定時間內完成購車，即可享有優先交車並加送配備等，且擁有2017/12/31 前出廠的Gogoro 的車主，於活動期間線上預購 Gogoro Pulse 並於指定時間內至門市完成購車，加碼送 4,000 點 Gogoro Smart Points，等於現省4000。
記者周淑萍/綜合報導
Gogoro Pulse 旗艦車系，使用全新的Gogoro「H1馬達」，扭力輸出高達 42 Nm，透過超低風阻外型實現流體力學最佳化，從靜止加速到時速 50 公里僅需 3.05 秒，對此，就有網友認為如果真可達 3.05秒，Gogoro Pulse可稱之為「白牌之王」了。此外，還有「數位矩陣式頭燈」提供主動兩段式彎道輔助燈，而最大發光強度更達到 14,000 燭光，是採用同為 Class D 大燈的 Gogoro SuperSport 的兩倍。更是破天荒的配置了10.25吋「觸控數位儀表板」，未來可以直接在儀表板上進行導航。
目前官方尚未公佈三款車型的確定的售價，現行建議售價不含補助，售價為 10萬9800元起，預計於 2024 年第二季下旬開始交車。即日起至 2/29，Gogoro Pulse 先鋒預購計畫限時展開，只要在官網完成線上支付 3,000 元並於指定時間內完成購車程序，即可享有優先交車席次並加送配備。
同時為了吸引老車主，也祭出專屬優惠，只要是擁有 2017/12/31 前出廠的Gogoro 的車主，於活動期間線上預購 Gogoro Pulse 並於指定時間內至門市完成購車，加碼送 4,000 點 Gogoro Smart Points。1 點 Gogoro Smart Point 相當於 1 元，可直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及每趟 GoShare 騎乘費用，或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。
光陽電動車Ionex即起也推「差額保證補」購車優惠，當車主戶籍所在地環保局2024年公告之補助金額低於2023年補助金額，則由Ionex保證補足差額，但不含各縣市環保局加碼補助金，適用車款為Ionex 3.0系列電動機車，不論新購、汰舊換新都有，優惠至3月31日前。