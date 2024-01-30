日本2正妹盲測超哥丼飯！夾一口面露難色：飯超派甲　評分曝光了

獨／黃仁勳、張忠謀AI大佬聚餐「鄒記食舖」　6道必吃名菜一次看

▲輝達執行長黃仁勳日前再度訪台，這次被目擊出現在台北超難預約的私廚餐廳「鄒記食舖」用餐，席間還包括台積電創辦人張忠謀與廣達董事長林百里等人。（圖／翻攝鄒記食舖臉書）
▲輝達執行長黃仁勳日前再度訪台，這次被目擊出現在台北超難預約的私廚餐廳「鄒記食舖」用餐，席間還包括台積電創辦人張忠謀與廣達董事長林百里等人。（圖／翻攝鄒記食舖臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

被稱為AI教父的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，日前再度訪台為出席輝達台灣分公司尾牙，每次訪台行蹤總是被大家矚目的他，這次被目擊出現在台北超難預約的私廚餐廳「鄒記食舖」用餐，這間店同時也是郭台銘的愛店，造訪多次。而當日與黃仁勳同桌的貴客，還包括台積電創辦人張忠謀與廣達董事長林百里等人，堪稱AI大佬們齊聚。

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台北市目前被廣稱為預約困難的私廚，共有三大，包含「徐家私廚」、「喜相逢麵館」與「鄒記食舖」，其中「鄒記食舖」店裡1次只能接待兩桌客人，預約早已整年都客滿。老闆兼主廚周小琴在2019年開了這家餐廳，從賣滷肉飯起家成為現今當紅私廚名店。

▲鄒記食舖的老闆兼主廚是杭州姑娘，燒得一手好菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鄒記食舖的老闆兼主廚是杭州姑娘，燒得一手好菜。（圖／記者葉盛耀攝）
餐廳採預約制，且必須是熟客制，熟人才能訂到位子，每人餐價固定，記者去年品嚐為4500元，傳現又漲價。菜色主由周小琴負責配菜，擅長江浙底子的她，小點大菜全精通，端出獨樹一格的中式私廚料理。

客人每次來約莫會吃得到10幾道菜色，較常見而不易更動的菜式約莫6、7道，其中必定吃到的是「薺菜春卷」放在前菜中，與傳統春捲不同，這裡是細長版本，炸功不差絲毫不含油，酥鬆外皮內吃得到薺菜獨有的漬菜鮮香。

▲薺菜炸春捲做得細長，吃起來爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲薺菜炸春捲做得細長，吃起來爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
「蝦仁麻婆豆腐煲」是道極下飯的菜色，麻香大過於辣，再加上蝦的鮮甜，配著白飯入口，肯定不自覺嗑完一整碗飯。

▲蝦仁麻婆豆腐除了香麻微辣，還多了海鮮甜韻。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蝦仁麻婆豆腐除了香麻微辣，還多了海鮮甜韻。（圖／記者葉盛耀攝）
「花雕黃豆醬燒元蹄」更是獨特的招牌菜，將豬腳以醬油、黃豆再加上花雕來燉滷，醬汁已相當濃稠，完整掛在肉上，吃起來柔嫩又極富醬香，加上最後還加有南非鮑魚，讓這道菜多了海味，更是不僅噴香鮮醇無比。

▲花雕黃豆醬燒元蹄將豬腳燉至軟爛，濃厚的醬汁讓它吃起來顯得更夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲花雕黃豆醬燒元蹄將豬腳燉至軟爛，濃厚的醬汁讓它吃起來顯得更夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
最銷魂菜色則是「沙公沙母炒年糕」，通常沙母帶蟹黃，吃其鮮味；而沙公個頭大，主要是吃肉。整合兩者的優點來燒這道炒年糕，但遺憾的是多人分食之下，並無法兩種蟹兼嚐，不過下頭的年糕，吸足所以精華，美味度更是不在話下。

▲上海館子常會於秋季推出此道菜，較不同的是同時選用沙公與沙母來燴煮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲上海館子常會於秋季推出此道菜，較不同的是同時選用沙公與沙母來燴煮。（圖／記者葉盛耀攝）
套餐中肯定會出一道雞湯或鴨湯，「扁尖筍白菜老鴨湯」質地濃醇，更有濃厚的甜韻，寒冬中嚐來無比溫暖。

▲「扁尖筍白菜老鴨湯」的湯頭相當甘甜濃醇。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「扁尖筍白菜老鴨湯」的湯頭相當甘甜濃醇。（圖／記者葉盛耀攝）
主食「甜豆雪菜拌麵」於甜點之前才上，現燙的麵條加上甜豆、雪菜等拌勻，看似鹹濃油香，其實風味颯爽清香，重口味者可令加入辣椒醬。

▲「甜豆雪菜拌麵」混合甜豆的香甜與雪菜的鹹鮮，偏爽口不濃膩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「甜豆雪菜拌麵」混合甜豆的香甜與雪菜的鹹鮮，偏爽口不濃膩。（圖／記者葉盛耀攝）
除了「鄒記食舖」，黃仁勳每次來台總不忘常許多美食，像是寧夏夜市、饒河街夜市，還有已經造訪多次的川菜餐廳「花娘小館」，另外四平街週邊的富霸王豬腳、牛耳精緻麵館的牛肉麵、私廚餐廳「春韭」等，都因為他而更引人潮。

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