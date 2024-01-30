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裕隆傳代理陸車廠事件簿！低價車進口能拉低市價、還是血洗市場？

▲近期市場揣測中國汽車比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）都有意進軍台灣，並將由裕隆展開代理計畫。圖為裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。（圖／NOWnews資料照）
▲近期市場揣測中國汽車比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）都有意進軍台灣，並將由裕隆展開代理計畫。圖為裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

電動車已是未來趨勢，各大廠牌如特斯拉、歐系雙B「BMW與M-Benz」、日系「LEXUS、TOYOTA」都紛紛搶攻市佔。近期市場揣測中國汽車比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）都有意進軍台灣，並將由裕隆展開代理計畫，外界擔心中國車以低價入市，恐將「血洗市場」，卻也有人逆風認為，此舉有機會趁機拉低整體市場價格。對此，裕隆、經濟部、車輛公會與汽車專家皆已發表會應，究竟此次傳聞起因為何？台灣平價車市場真會面臨重新洗牌的命運嗎？《NOWnews今日新聞》帶您一起關注「裕隆傳代理陸系品牌事件簿」。

搶佔電動車大餅！裕隆代理奇瑞、比亞迪的謠言起因竟是「這件事」

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根據媒體報導指出，中國汽車品牌比亞迪以及奇瑞搶攻台灣車市的傳聞起因，要追溯至去（2023）年奇瑞與旗下品牌OMODA、JAECOO，在臉書開設「台灣的官方粉絲專頁」，被視為佈局台灣市場的起手式，至於為何奇瑞會如此積極，是由於聽信市場傳言稱台灣大牌汽車製造商裕隆已拿下競業比亞迪的代理，才會讓奇瑞開始著手登台。

前（2022）年電動車台灣銷量將近2萬台，成長132%，去（2023）年，台灣新車銷售量年增6.1%，國產車市佔率則由去年54.7%下滑至52.1%，如今有傳聞指出，不只比亞迪，裕隆也將代理奇瑞，2大中國品牌將加入瓜分台灣電動車大餅的行列，消息一出，震驚各界，且過去裕隆集團旗下的中華汽車代理英國汽車品牌MG，掀起熱賣潮一事，更加引發外界對於代理中國品牌遐想。

低價車進口能藉機拉低市價？還是削弱國產車競爭力「血洗市場」？

有汽車專家以較為樂觀的角度看待此事，他告訴《NOWnews今日新聞》記者，在台灣買車很貴，剛好中國習慣以低價競爭，若中國車以低價入市，有機會趁機拉低整體市場價格。

不過大部分的網友都擔心，台灣一旦開放進口，低價中國車可能會削弱國產車在價格上的競爭力，整體市場恐遭血洗。也有網友認為，台灣人買進口車比別人貴，大家卻只能選擇吞下，更直言「中國車進來也好，洗一下國產的競爭力。」

▲（圖／擷取自比亞迪官方臉書）
▲中國汽車品牌比亞迪以及奇瑞搶攻台灣車市的傳聞，引發各界震驚。（圖／擷取自比亞迪官方臉書）
裕隆、經濟部、車輛公會回應一次看！

傳聞的主角裕隆於28日首次對外發表聲明，否認代理比亞迪、奇瑞等中國車的計畫，並強調集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌與多元發展為生態系注入動力。昨（29）日裕隆股價與成交量沒有太大反映，盤中最高到70.6元，漲幅1%，終場收在平盤69.8元的位置，而今（30）日裕隆早盤表現較大盤強勢，盤中一度來到70.7元，漲幅1%，不過終場仍翻黑，微跌約0.3％，收在69.6元。

經濟部官員接受《Nownews今日新聞》採訪時也闢謠「目前並沒有接收到相關訊息與申請案件」，並強調現行國內法令未開放中國整車進口，但可進口零組件在台組裝，其他國家進口車如歐系品牌賓士、BMW等要在台灣上市，也都得經過嚴格的安全檢驗把關。

車輛公會也回應，目前政府政策是規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，不過，現行法令並無禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售的規定，若有業者投資導入，勢必要遵循相關規定辦理。

▲（圖／擷取自裕隆官網）
▲裕隆於28日首次對外發表聲明，否認代理比亞迪、奇瑞等中國車的計畫。（圖／擷取自裕隆官網）
車輛公會談進口與國產車「稅制問題」　籲政府慎重權衡得失

至於民眾反映台灣車價居高不下，其稅制問題備受討論，包含整車進口關稅稅率17.5%、國產車使用進口零件須負擔10到17.5%的關稅、因引擎排氣量不同而有25到30%的貨物稅、5%營業稅及若是300萬元以上的高價車，得再課徵10%特種貨物稅。因此一直有民眾或進口車商呼籲調降進口稅賦，以財稅專業學者觀點，進口車稅賦中，最重的其實是貨物稅，其次才是關稅。以公會觀點，若調降整車進口關稅稅率將連動零組件關稅大幅調降，進口取代國產，影響關聯甚大，政府必須慎重權衡得失，就短期稅制改革仍應以貨物稅改革為主要政策方向。

此外，公會也提到，未來台灣若加入CPTPP後，將依照CPTPP談判的期程降税；另考量現在車輛產業正在從油轉電的轉型發展中，國產車廠電動車轉型到一半，貿然開放將關稅降低並不妥，目前仍需要關稅保護；如果關稅降為零，不但政府減少稅收，更造成汽車產業超過30萬人失業的問題。各國關稅政策依各國對該行業的重視程度、整體國家稅收及關貿關係而有差異。

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