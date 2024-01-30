裕隆傳代理陸車廠事件簿！低價車進口能拉低市價、還是血洗市場？

搶佔電動車大餅！裕隆代理奇瑞、比亞迪的謠言起因竟是「這件事」
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前（2022）年電動車台灣銷量將近2萬台，成長132%，去（2023）年，台灣新車銷售量年增6.1%，國產車市佔率則由去年54.7%下滑至52.1%，如今有傳聞指出，不只比亞迪，裕隆也將代理奇瑞，2大中國品牌將加入瓜分台灣電動車大餅的行列，消息一出，震驚各界，且過去裕隆集團旗下的中華汽車代理英國汽車品牌MG，掀起熱賣潮一事，更加引發外界對於代理中國品牌遐想。
低價車進口能藉機拉低市價？還是削弱國產車競爭力「血洗市場」？
有汽車專家以較為樂觀的角度看待此事，他告訴《NOWnews今日新聞》記者，在台灣買車很貴，剛好中國習慣以低價競爭，若中國車以低價入市，有機會趁機拉低整體市場價格。
不過大部分的網友都擔心，台灣一旦開放進口，低價中國車可能會削弱國產車在價格上的競爭力，整體市場恐遭血洗。也有網友認為，台灣人買進口車比別人貴，大家卻只能選擇吞下，更直言「中國車進來也好，洗一下國產的競爭力。」
裕隆、經濟部、車輛公會回應一次看！
傳聞的主角裕隆於28日首次對外發表聲明，否認代理比亞迪、奇瑞等中國車的計畫，並強調集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌與多元發展為生態系注入動力。昨（29）日裕隆股價與成交量沒有太大反映，盤中最高到70.6元，漲幅1%，終場收在平盤69.8元的位置，而今（30）日裕隆早盤表現較大盤強勢，盤中一度來到70.7元，漲幅1%，不過終場仍翻黑，微跌約0.3％，收在69.6元。
經濟部官員接受《Nownews今日新聞》採訪時也闢謠「目前並沒有接收到相關訊息與申請案件」，並強調現行國內法令未開放中國整車進口，但可進口零組件在台組裝，其他國家進口車如歐系品牌賓士、BMW等要在台灣上市，也都得經過嚴格的安全檢驗把關。
車輛公會也回應，目前政府政策是規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，不過，現行法令並無禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售的規定，若有業者投資導入，勢必要遵循相關規定辦理。
車輛公會談進口與國產車「稅制問題」 籲政府慎重權衡得失
至於民眾反映台灣車價居高不下，其稅制問題備受討論，包含整車進口關稅稅率17.5%、國產車使用進口零件須負擔10到17.5%的關稅、因引擎排氣量不同而有25到30%的貨物稅、5%營業稅及若是300萬元以上的高價車，得再課徵10%特種貨物稅。因此一直有民眾或進口車商呼籲調降進口稅賦，以財稅專業學者觀點，進口車稅賦中，最重的其實是貨物稅，其次才是關稅。以公會觀點，若調降整車進口關稅稅率將連動零組件關稅大幅調降，進口取代國產，影響關聯甚大，政府必須慎重權衡得失，就短期稅制改革仍應以貨物稅改革為主要政策方向。
此外，公會也提到，未來台灣若加入CPTPP後，將依照CPTPP談判的期程降税；另考量現在車輛產業正在從油轉電的轉型發展中，國產車廠電動車轉型到一半，貿然開放將關稅降低並不妥，目前仍需要關稅保護；如果關稅降為零，不但政府減少稅收，更造成汽車產業超過30萬人失業的問題。各國關稅政策依各國對該行業的重視程度、整體國家稅收及關貿關係而有差異。