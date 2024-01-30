智冠換股案過關　網銀表尊重仍遺憾：未顧及廣大股東權益

我是廣告 請繼續往下閱讀
期間網銀也不斷喊話主管機關應該要重視股東權益，指控換股對象欠缺合理性、必要性及可行性，嚴重低估智冠公司價值，希望主管機關能駁回換股案，發揮身為投資人及股東權益守護神的功能，不要成為損害股東權益、謀取公司經營權的幫兇。
不過29日商業法院民事裁定，駁回網銀聲請。智冠昨日公告，股東網銀針對智冠董事會決議換股案，向智慧財產及商業法院提起「定暫時狀態處分及緊急處置」聲請，經商業法庭審認網銀「未釋明本案勝訴可能性」、「本院權衡處分與否對兩造損害的可能性程度，暨對公眾利益之影響，難認有保全之必要性」，駁回其全部聲請。智冠也說，對公司財務、業務均無影響。
為此，網銀今日表示尊重主管機關的裁定，但對於沒有顧及到廣大股東權益，深表遺憾。
智冠與榮剛去年12月21召開重大訊息宣布，以增資發行新股方式，雙方進行換股，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，而榮剛將持有智冠18.32%股份，換股基準日為2024年1月31日，與智冠換股後，榮剛也將成為智冠第一大法人股東。
智冠與榮剛換股案在去年12月29日向櫃買中心申報，但有補充說明事項，今年1月12日自行補正後，延後至今日櫃買中心同意申報生效，換股基準日則在2024年1月31日。而智冠今日股價終場跌5元，收在144元，跌幅3.3%。