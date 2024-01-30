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智冠換股案過關　網銀表尊重仍遺憾：未顧及廣大股東權益

▲智冠換股案過關，網銀30日表示對於主管機關之裁定表示尊重，但仍遺憾沒有顧及到廣大股東權益。（圖／網銀提供）
▲智冠換股案過關，網銀30日表示對於主管機關之裁定表示尊重，但仍遺憾沒有顧及到廣大股東權益。（圖／網銀提供）

記者許家禎／台北報導

智冠與榮剛去（2023）年宣布股權交換案，引來大股東網銀國際不滿，今年1月初對智冠聲請「定暫時狀態處分」，不過昨（29）日商業法院民事裁定，駁回網銀聲請，且換股案被主管機關要求補件後，延後至今（30）日正式生效，等於主管機管正式同意該換股案。為此，網銀今日表示對於主管機關之裁定表示尊重，但仍遺憾沒有顧及到廣大股東權益。

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智冠與榮剛換股案引發不少爭議，其中大股東網銀國際認為此舉有損股東權益。網銀國際今年1月初PO文指出，智冠公司股權交換一案，因股權交換價格定價標準有所偏差，疑似有將榮剛價格高估51%以及其他違法之疑慮，網銀為確保智冠股東權益不受損害，已經向法院聲請對智冠定暫時狀態處分。

期間網銀也不斷喊話主管機關應該要重視股東權益，指控換股對象欠缺合理性、必要性及可行性，嚴重低估智冠公司價值，希望主管機關能駁回換股案，發揮身為投資人及股東權益守護神的功能，不要成為損害股東權益、謀取公司經營權的幫兇。

不過29日商業法院民事裁定，駁回網銀聲請。智冠昨日公告，股東網銀針對智冠董事會決議換股案，向智慧財產及商業法院提起「定暫時狀態處分及緊急處置」聲請，經商業法庭審認網銀「未釋明本案勝訴可能性」、「本院權衡處分與否對兩造損害的可能性程度，暨對公眾利益之影響，難認有保全之必要性」，駁回其全部聲請。智冠也說，對公司財務、業務均無影響。

為此，網銀今日表示尊重主管機關的裁定，但對於沒有顧及到廣大股東權益，深表遺憾。

智冠與榮剛去年12月21召開重大訊息宣布，以增資發行新股方式，雙方進行換股，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，而榮剛將持有智冠18.32%股份，換股基準日為2024年1月31日，與智冠換股後，榮剛也將成為智冠第一大法人股東。

智冠與榮剛換股案在去年12月29日向櫃買中心申報，但有補充說明事項，今年1月12日自行補正後，延後至今日櫃買中心同意申報生效，換股基準日則在2024年1月31日。而智冠今日股價終場跌5元，收在144元，跌幅3.3%。

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