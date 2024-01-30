最正MC舞跳一半「小可愛滑下來」 艾融本人懊惱：讓我分心了
林艾融過去是LamiGirls、味全龍啦啦隊女孩，近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，擁有155公分身高、43公斤體重及32D、24、33傲人三圍的她，受封「中職最正MC」。艾融近日回到場上展現舞技，不過由於舞蹈動作太大，身上的小可愛頻頻下滑，她數度伸手拉衣服，避免走光，本人坦言被迫分心：「美中不足！」
記者楊穎軒／綜合報導
艾融昨（29）日在粉專分享一段熱舞影片，她一頭俐落短髮，上半身穿一件平口低胸衣搭配高腰熱褲，露出一小截水蛇腰和鉛筆纖腿，表演當中，設計不少激烈且快節奏的舞蹈動作，艾融疑似過於用力，上衣漸漸滑落，整段演出一共出手拉了兩次衣服，險些春光外洩。
「這支舞美中不足應該是拉衣服讓我分心了」，艾融寫道，不過網友好評不斷，按讚數破萬，「太會跳了吧」、「保持自信，妳是最棒的」、「太辣，超派」、「不當啦啦隊太浪費啦」、「還好昨天有買到票進場」、「背影真的超像娜美的啦」，有人建議：「如果能改一下隱形肩帶就不用拉衣服擔心走光了！」
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