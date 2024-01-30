獨／志工集資破百萬！善願協會助偏鄉1300弱勢　身障、獨老都受惠

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善願愛心協會會長郭志祥分享，在扶助途中，有許多令人印象深刻的個案，其中一個家庭位於荒草叢生的山邊，低矮簡陋平房中，打赤脚、從沒穿鞋子的95歲老阿伯，帶著全身的病痛上前迎接，閒談中發現，他除了要照顧自己，還要顧及93歲全癱老伴，以及72歲臥病在床的兒子，卻仍保持樂觀態度面對各種挑戰，志工們致贈11000元慰問，祝福他活到110歲，他也靦腆的笑說「可能沒辦法啦！哈哈哈。」
另外一位76歲的偏鄉個案，他因嚴重中風臥病在床，52歲長子則因嚴重車禍，又開心臟瓣膜手術，胸部呈蛛蜘網狀，走路只能靠發黑的腳在地上拖行，全家只靠45歲身障的次子打零工求生存，但一個月只有幾天工作機會，善願志工致贈12000元紅包時，次子用原住民母語激動對父親說：「阿爸，我們等很久了！我們終於有錢可以花了」，惹得在場所有志工和陪同到場的警察局所長都紅了眼匡。
郭志祥提到，花蓮鳳林在這三個月，透過員警調查造冊，就有7名弱勢者往生，顯見在地生活條件差、討賺不易，但因長年與大自然生活結合，當地人個性自然流露，養成純真、樂天知命的性格，達到彼此互相鼓勵的作用，也是大家一起活下去的動力。
郭志祥表示，世界各地有太多的弱勢族群，包括在台灣。與善願愛心協會長年給予弱勢協助後，他認為短期的補助金、物資救濟並非解決問題的長久之道，期盼無論是政府或企業，能夠給予這些家庭成員有「簡單的工作機會」，才能夠在提升生活品質的同時，產生更多「我的生命其實很有價值」的正向想法，「他們並沒有未來的長遠發展問題，而完全是最迫切的生存問題。」